Köröm, bőr, csülök, farok, fül – néhány alapanyag, ami egy tartalmas kocsonyához kell. Most van a szezonja ennek az ételnek, hiszen kell hozzá hideg is, hogy a finomra főzött húsok az edényben megkocsonyásodjanak.

A kocsonya egészséges és tartalmas étel, de már nem olcsó elkészíteni (Fotó: MW)

Egy éve még az olcsó és takarékos ételnek számított a kocsonya, hiszen egy főzéssel, olcsónak számító alapanyagokból több napra elég porciót lehetett elkészíteni. A mostani árak miatt ez már nem mondható el erről az ételről sem. Hiszen egy kiló sertésbőrért 750 forintot, farokért több mint 1300-at, fülért pedig 1600 is elkérnek, még a köröm a legolcsóbb „csak” 1100 forint – mondta egy idősebb vásárló.

Egy másik vásárló azt mondta, tavaly még két hetente készítettek otthon kocsonyát, mert nagyon szereti a család és nagyon egészséges, idén e hét végére tervezik a második főzést. Spórolni kell, tette hozzá.

Egyre drágábbak a kocsonya alapanyagai, így a sertéslábszár is (Fotó: MW/Laufer L.)

Nem csak a húsokon spórolnak a vásárlók, mondta az egyik szekszárdi üzlet pénztárosa. Nem kilóra, mint korábban, hanem darabra veszik a gyümölcsöt, de a vöröshagymát, sárgarépát is. Sajtot, tejterméket, túrót, vajat, csak ritkán látni a kosarakban. Tejfölből is egyre többen a legolcsóbbat – a növényi alapút – választják. Kenyérből, péksüteményből is sokkal kevesebb fogy, mint korábban.

Az egyik középkorú hölgy azt fejtegette a sorban állásnál, a pénztár előtt, hogy korábban naponta vett friss kenyeret, mert a két gyermeke azt szerette, most megeszik a másnaposat is, legfeljebb megpirítjuk, tette hozzá.

A gyümölcsökből is inkább az az éppen akciósok fogynak, de abból is pár szemet visznek a vásárlók, mondta a pénztáros. A mandarin és a banán sajnos luxuscikk lett, szülő, nagyszülő a gyermekeinek, unokáinak vesz belőle párat.

Ezért egészséges a kocsonya

A kocsonyát nagyon egyszerű elkészíteni, a karakterét az „enyves” húsok adják. A főzéshez vegyünk sertéskörmöt, bőrt, farkat, esetleg fejhúst, aki szereti csülköt, esetleg nyelvet. A hidegvízzel kezdjük a húsok főzését, lehabozás után, pár fej fokhagymával, vöröshagymával, sóval, egész borssal ízesítünk. Lassú tűzön legalább három óráig főzzük.

A kocsonya attól egészséges, hogy főzéskor a kötőszövetben lévő kollagén zselatinra és más egészséges aminosavakra bomlik. A vizsgálatok azt sugallják, hogy a kollagén hatékonyan csökkenti az ízületi fájdalmat, a merevséget, és javítja a mozgást az ízületi gyulladásban szenvedő betegeknél. A kollagén emellett növelte a csontok ásványianyag-sűrűségét a menopauza utáni nőknél, és ellenálló edzéssel kombinálva javította a sovány izomtömeget és a zsírvesztést. Emellett támogatja az immunrendszerünket és segít megőrizni az emésztőrendszerünk nyálkahártyájának egészségét.

A kocsonya minél tovább fő, annál több hatóanyag oldódik ki, ezért 3-4 óra biztosan kell az elkészítéshez, és még meg kell várni, míg teljesen kihűl, hogy megdermedjen, így nem egy gyors étel, de megéri a befektetett időt.