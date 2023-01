‒ Hogyan lesz egy építészből bányász, és a bányászból kőfaragó?

‒ Visszakanyarodtam a felmenőim mesterségéhez - mondja Lohner Gábor -, apám, nagyapám is kőfaragó volt Baján. Ők készítették például az ottani Duna-híd pilléreit. Én először építésztechnikusi végzettséget szereztem Pécsen, aztán hevesen udvarolni kezdtem egy lánynak, s meg akartam úszni a katonaságot, hogy együtt maradhassunk. Erre egy lehetőség kínálkozott: aláírni tíz évet a bányánál. Abból hetet le is húztam, és utána lettem iparos, letéve a kőfaragó és műkőkészítő mestervizsgát.

‒ Földalatti munkán is dolgozott a bányában?

‒ Persze. Senkit nem érdekelt az, hogy én már érettségizett ember vagyok. A nulláról kezdtem, csillésként, aztán segédvájár és vájár lettem, majd középvezető. Megszereztem a szükséges képesítéseket: bányaipari technikus, aknász és robbantómester. Ideológiailag is képezni akartak, ez a hetvenes években még nagyon ment, úgyhogy elvégeztem a marxista egyetemet is, 1977-ben.

‒ Mindezt egy kislányért?

‒ Az a kislány lett az első feleségem. De már régóta a második házasságomban élek. Két felnőtt lányunk van.

‒ A vállalkozásban dolgoznak?

‒ A nagyobb igen: ügyfelezik, adminisztrál és a feliratozást végzi a sírköveknél. A kisebb Pesten dolgozik.

‒ A feliratozás, gondolom, ma már nem vésővel történik…

‒ Nem. Manapság 10-20-30 milliós gépekkel dolgoznak a sírkövesek. Az oldalcsiszoló automatánk három méter hosszban képes csiszolni és szükség esetén az éleket is lekerekíti. A gyémántköteles kontúrvágógép akármilyen alakzatot kivág a kőből. De nagynyomású vízzel is vágunk, ami hatezer bárral működik, és a 18 centi vastag követ simán átviszi. A szöveg pedig úgy kerül a sírkőre, hogy fóliából kivágjuk a betűket, a fóliát ráhelyezzük a kőre, és homokszóró géppel rámegyünk. Amikor a fóliát levesszük, a kivágott betűk helyén ott marad a felvitt anyag: a név, az évszám stb.

‒ Milyen kövekkel dolgozik?

‒ Gránittal, márvánnyal és mészkővel. A legkeményebb és legdrágább a gránit. A márvány valamivel könnyebben megmunkálható, üledékes kőzet, a mészkő idősebb változatának tekinthető. Egy időben sokat foglalkoztam ezzel. A földtörténet során végbemenő geológiai változások nyomon követését nagyon izgalmas dolognak tartom.

‒ Mikortól önállósodott? Már Pécsen kiváltotta az ipart?

‒ Hát, nem éppen könnyen, de megkaptam az engedélyt 1980-ban, és elkezdtem a sírkőkészítést. A fizikai munkában a volt bányásztársak segédkeztek, és elég szépen beindult a dolog.

‒ Miért jött akkor Szekszárdra?

‒ Egyrészt nagyon tetszett ez a kisváros, másrészt üzleti szempontból szinte teljesen ellátatlan volt. Akadt egy-két maszek, és még működgetett a Szakály Testvérek Kisipari Szövetkezet. Ennyi. Éreztem, hogy ez egy jó lehetőség nekem, és az idő igazolta is a várakozásaimat. Ma már elég sokan ismernek, egymásnak ajánlanak az emberek.

‒ Mindennel elégedett, vagy kéne még valamiben lépni, valamit fejleszteni?

‒ Olyan vállalkozás nincs, ahol ne lennének fejlesztési elképzelések. A kőfaragásban újdonság a robottechnika. Egy realista szobrot egyetlen szobrász sem tud jobban elkészíteni, mint egy robot. Körbefényképezés, térbeli szkennelés után elkészül a vezérlő program, és a szerszámcseréket is bekalkulálva kifaragja a gép egy személynek, egy állatnak vagy bárminek a pontos hasonmását. Persze a művészi többletet nem teheti hozzá.

‒ A sírkövesek kapnak művészi megrendeléseket? Úgy tudom ön is szobrászkodik…

‒ Kisebb szobrokat már készítettem, családtagokról is. A fiatalabb lányomról van most egy agyag portrém, amit majd megfaragok carrarai márványból. De ez nem mindennapos dolog az én szakmámban. A megrendelések többsége maga a sírkő, felirattal, esetenként némi díszítéssel, egy-egy domborművel. Nagyrészt gépi, kisebb részt kézi munka. Nem tekintem magamat művésznek. A kőfaragó, a kőhöz értő mesterember. Önálló iparos, és esetenként, ha olyan megbízást kap, a szobrászok, az épületszobrászok segítője, kivitelezője.

A tengeri vitorlások kapitánya

Lohner Gábor 1954-ben született Baján. Pécsen érettségizett 1972-ben és építésztechnikusi végzettséget is ott szerzett. Egy ideig a Mecseki Szénbányászati Vállalatnál dolgozott. Kőfaragó és műkőkészítő mestervizsgát 1980-ban tett. Annak az évnek a végén költözött Szekszárdra, ahol hamarosan a város legismertebb sírkőkészítőjévé vált. Kisebb szobrokat is alkot, de nem tekinti magát művésznek, csak egy jó mesterembernek. Több szobrásszal ápol közvetlen, baráti kapcsolatot. Gyakran kérik fel igényes szobortalapzatok és feliratok elkészítésére. Második házasságában él, két felnőtt lánya van. Többnyire Olaszországból beszerzett, nagy árukészletet tart. Alapelve, hogy „A kőfaragó mutasson követ!, ne csak katalógust. Érdeklődési területe sokirányú. Szabadidejében olvas, főleg geológiai témájú könyveket, van kisrepülőgép-vezetői jogosítványa, és vitorlázni is jár, a Földközi-tengerre. Ebben az évben egy görögországi hajóútra megy a barátaival. A tengerésztérképek avatott ismerője, ezért ezeken az utakon ő a bérelt hajók kapitánya.