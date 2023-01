Jellemző tünete a hüvelyből folyó különféle színű és állagú váladék, ez lehet hígabb és pirosas-barnás (véres), vagy sűrűbb, pirosas-sárgás, esetleg fehér vagy sárga. Általános tünetek is kísérik, például bágyadtság, étvágytalanság, sok vízivás és megnövekedett vizelet kiválasztás, hányás, hasmenés, amelyek sajnos sok más betegségre is jellemzőek, ezért kezdetben nehéz ezt a betegséget megállapítani – mondta megkeresésünkre Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Másrészt egyéb betegségekhez is társulhat (például kullancsfertőzés, az úgynevezett babesiózis), illetve az azok által legyengült immunrendszer miatt a méhgyulladás is hevenyebb tünetekkel jár. Súlyos esetben életveszélyes állapot alakul ki, amelynek a gyógyítása még műtéttel is bizonytalan kimenetelű lehet.

Alapvetően hormonális zavar az oka (a nem használt nemi szervek miatt) amely a méhnyálkahártya cisztás elfajulásával indul, a méhben váladék képződik, majd a pangó váladékban elszaporodó baktériumok gyulladást okoznak. Ezért nem érdemes csak antibiotikumokkal próbálkozni ennek a kezelésével, esetleg otthon, mert ez nem jelent oki terápiát, így gyógyulást sem eredményez, legfeljebb átmeneti tüneti javulást.

A megelőzés legbiztosabb módja az ivartalanítás, a petefészkek és a méh eltávolítása.