Január 3-án, kedden a Benjáminok és a Genovévák ünneplik névnapjukat. Olvasóink ezen a napon köszönthetik fel Kardos, Gyöngyvér és Dániel nevű ismerőseiket is.

A Benjámin bibliai név, Jákob pátriárka legfiatalabb fia viselte. Jelentése: a szerencse fia, ám mivel a legkisebb fiú is volt, gyakran társítják a legfiatalabb jelzővel. Például egy társaság legfiatalabb tagjára azt mondják: ő a csoport Benjáminja. A nevnaplap.hu szerint a kilencvenes években gyakori névvé vált, a kétezres években is az első ötven választott fiú név között van, és 2005 után is az első száz név között szerepel.

A Benjámin név viselője sokoldalú, függetlenséget szerető ember. Okos észjárású, nehézséget jelent számára a tolerancia, szabadságra vágyó, irányítást nehezen viselő ember. Híres Benjáminok: Almási Benjámin teológus, Baló Benjámin lelkész, Egressy Béni zeneszerző, Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrász, Ács Benjámin szerzetes.

A Genovéva germán eredetű női név, jelentése: nemzetségbeli. A kilencvenes években a Genovéva nagyon ritka, a kétezres években sincs az első száz választott női név között. A jellemzés szerint Genovéva könnyen alkalmazkodó, de az irányító szerepet magának akaró ember. Szereti, ha környezete rá figyel. A név híres viselője Szent Genovéva, Párizs védőszentje.