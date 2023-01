Csütörtökön este, a megvalósítás első lépéseként, Szekszárdon a Takler kúriában gyűltek össze, hogy a számukra eddigi legnagyobb produkciójuk elkészítését megbeszéljék. Varga Jenő, az együttes vezetője ide hívta a leendő szereplőket, segítőket, néptáncosokat Decsről, a zenetanár Mihalovics Zsoltot, a Bogyiszlói Zenekar vezetőjét, a hangokat kezelő Váci Vivient, s azokat, akik majd Takleréknél, a kúria tájháznak is beillő autentikus, patinás fecsketanyájában eljátsszák, elkészítik a költő versének zenés, táncos változatát.

Megbeszélés a Takler kúriában. A szerző felvétele.

Ez lesz a tíz éve alakult Csobogó együttes első olyan produkciója, amikor nem csak a négy muzsikus, Varga Jenő, Fenyvesi Gábor, Decsi-Kiss András és Horváth Tamás szerepel a videón, s mert ilyen összetételben még nem találkozott a csapat, levetítve néhány korábbi videoklipjüket, bemutatták az együttest. Ők, 2016 óta, általában verseket, Kosztolányi, Ady Endre, Csukás István, Baka István, sorait örökítették meg zenével, s most, egyébként nem először, Petőfi Sándor szellemét idézik meg.

Munkamegbeszélés is volt ez, szóba került, hogy több órás munka van a néhány másodperces részletek mögött is, és a videoklip alapanyaga egy kemény nap folytán születik majd meg. Ennek eredete is régebbi, mondta el Varga Jenő, a dalocska néhány motívuma már régóta járt fejében, s mikor közeledett Petőfi éve, sok Petőfi verset olvasva talált arra, amelynek soraira illeszthette a dallamot. Ezután készült el a még korántsem végleges zenei alap. Ezt kell majd eljátszani a fecsketanyában berendezett kocsmában, ahol a hangos vidám csapatot hiába próbálja csendre bírni az uraság szolgája, de később, mikor jön a kislány, hogy szegény édesanyám beteg, nyomban véget vetnek a zenének.

Fotó: Facebook/Csobogfó együttes

Ehhez persze kell sok felvétel, a hangszerekről, zenészekről, közelik, s az egész társaságról totálok, mindezt úgy, hogy valamennyi pontosan illeszkedjen a vershez, a zenéhez. Pomsár Tamás és Szűcs István dolgozik majd a kamerával, a rendező Fenyvesi Gábor.

Kemény munka lesz, ígérték, de szeretnék, hogy február közepén egy nagyon szép produkcióval tennék gazdagabbá a Petőfi évet.

Mint azt megírtuk, tavaly nyáron Aranyosi Ervin Fent ülök éppen című költeménye ihlette meg az együttest. Feltöltése, tehát december eleje óta több mint kétezerhatszázan tekintették meg a klipet, amit a témában írt cikkünkkel együtt ide kattintva talál!