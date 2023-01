Nem érünk rá szinte semmire sem, ennek ellenére néha igencsak ki lehetne tekinteni a mögül a bizonyos buborék mögül, hogy megnézzük mi is történik körülöttünk...

Szépségipari szolgáltatóként nagyjából egy hónappal előre be vagyok táblázva, percre pontosan meg tudom mondani, mit fogok csinálni két hét múlva. A szalonunk ajtajára ki van írva hatalmas betűkkel: ,,Nyitvatartás bejelentkezés alapján." Mivel földszinti helyiség vagyunk, sokan betévednek.

Így volt ez a napokban is, épp vendég volt nálam, amikor bejött egy hölgy, hogy szeretne egy manikűrt. Kedvesen elmondtam neki, hogy sajnos csak időpontot tudok neki adni, nagyjából két hét múlvára. Felháborodva kezdte el ecsetelni, hogy hát ő egy fontos ebédre megy ma, így neki erre rögtön, de leginkább azonnal szüksége van. Ránézett a vendégemre, majd rám és így szólt: ,,hát, akkor, ha a vendégednek nem probléma, akkor most helyette megcsinálhatnád az én körmöm".

Elgondolkodtató szituáció. Felveti a kérdést, mi jogon várjuk el mástól, hogy önzetlenül átadja azt a helyet, amire már ő is 3 hete vár. És bizony felötlött bennem az is, hogy még is mit képzelt magáról?