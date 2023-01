Osbáth Norbert és Osbáth Márk, vagyis PamKutya leginkább zeneparódiákat és saját számokat készít. A nem kevesebb mint 1.36 millió feliratkozóval rendelkező páros olyan ismert paródiákat tudhat magáénak, mint a Luis Fonsi féle Despacito, amely immár 40 millió (!) megtekintésnél jár.

PamKutya egyéb témájú rövid filmeket is készít. Ilyen például a legnagyobb videómegosztóra néhány napja felkerült „Hová kerül Paksról a nukleáris hulladék?” című videó is, amelyben a kis és közepes sugárzású hulladékok, valamint a magas sugárzású elhasznált fűtőelemek elhelyezését követi nyomon. A videóban ezúttal csak Norbi szerepel (Márk a kamerát kezelte), vele leshetünk be az RHK bátaapáti tárolójába és Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába is, miközben sok érdekességet is megtudhatunk a sugárzó hulladék biztonságos kezeléséről.

A videót az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a közösségi oldalán tette elérhetővé: