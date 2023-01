David Fincher rendező akcióthrillerjét, a Pánikszoba című filmet 2002-ben mutatták be Jodie Foster és az ebben a történetben még kislány, ám azóta már felnőtté és világsztárrá vált Kristen Stewart főszereplésével. A történet szerint az elvált édesanya, Meg (Foster) cukorbetegségben szenvedő lányával (Stewart) beköltözik az új New York-i lakásukba, amelyben van egy pánikszoba. A szobának vasbeton falai és páncélajtaja van, amelyek arra szolgálnak, hogy ha betörnek a házba, legyen hova menekülni. Ez a helyzet elképzelhetetlen az anyának és lányának, ám nem sokkal beköltözésük után egyik éjjel három betörő hatol be a házukba.

A Pánikszoba című film bemutatásakor Kristen Stewart tizenkét éves volt. Egyik interjújában elmondta: nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen fiatalon dolgozhatott együtt Jodie Fosterrel, mert akkoriban komoly önüldözéses állapotban volt. Úgy érezte, hogy szerinte az emberek azt gondolják róla, hogy túl komolyan veszi a dolgokat, túl komoly is, valamint jobb náluk, de Jodie Fosterrel imádott és jól tudott együtt dolgozni. A kritikák átlagon felüli thrillernek nevezik a Pánikszoba filmet, hozzátéve, hogy kiállja az idők próbáját.

Kristen Stewart később az Alkonyat-filmeknek köszönhetően vált világsztárrá.

Pánikszoba – am. akció- thriller – Viasat Film, 18.40.