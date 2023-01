· A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán a diákok többfajta ABB robotot, többek között egy YuMi kollaboratív robotot használnak tanulmányaik során - tájékoztatott a Pécsi Tudományegyetem.

· Az ABB YuMi az egyetem Orvos-Mérnöki központjának (Centre for Biomedical Engeneering and Innovation, CBEI) kutatóit és diákjait segíti olyan kutatási projektek megvalósításában, amely az orvosok és a mérnökök számára fontos eredményeket közölnek.

· Az ABB-vel partnerségben az egyetem a diákoknak olyan készségeket nyújthat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy az automatizálás új korszakában boldogulni tudjanak, és amelyek a magas színvonalú munkavállaláshoz szükségesek.

A jövőben a robotok nagy számban lesznek jelen a munkahelyeken, és ehhez a munkavállalóknak rendelkezniük kell a programozásukhoz, működtetésükhöz és karbantartásukhoz szükséges készségekkel. Mivel az oktatásban több robotikai képzésre lesz szükség, a Pécsi Tudományegyetem oktatási és kutatási célokra telepített egy kétkarú YuMi-t, az ABB egyik együttműködő robotját (kobot).

„Az ABB nagy örömmel működik együtt a Pécsi Tudományegyetemmel, és több robottal is biztosítja a diákok szakképzését az automatizálás és kutatás területén. Mivel az automatizálás fontos szerepet fog játszani a jövő gyáraiban, a vállalat arra törekszik, hogy világszerte megmutassa a diákoknak, milyen előnyökkel járhat egy robot a mérnöki és gyártási tevékeny-ségtől kezdve az egészségügyi kutatáson át a terméktervezésig. Vállalatunk hosszú távú célja, hogy nagyobb hatékonysággal és a környezeti hatások minimalizálásával párhuzamban megteremtse a jövő foglalkoztatási lehetőségeit. Természetesen várjuk további oktatási intézmények jelentkezését is, akik szeretnének megismerkedni a robotika világával” – mondta el Harvich Zsolt, az ABB Kft. Robotika üzletágának értékesítési szakembere.

YuMi az egyetem Orvos-Mérnöki és Innovációs Központjának (CBEI -Centre for Biomedical Engineering and Innovation) projektjeit segíti. Dr. Schiffer Ádám, a Műszaki és Informatikai Kar egyetemi docense és az Informatikai és Villamos Intézet igazgatója elmondta, hogy a CBEI az egyetem Általános Orvostudományi Kara, valamint a Műszaki és Informatikai Kar közös fejlesztéseinek és innovatív megoldásainak működtetésére létrejött központ, melynek célja multidiszciplináris kutató-csoportok kialakítása, amelyben orvosok és mérnökök is részt vesznek. „A kutatóhálózat egyik kutatócsoportja orvosi robotikával foglalkozik, amely azt tűzte ki célul, hogy olyan kutatási projekteket valósít meg, amely mind az orvosok, mind a műszaki tudományban hasznosulnak.” – tette hozzá Dr. Schiffer Ádám

„A robottal kapcsolatos elvárásaink ahhoz kapcsolódtak, hogy föl tudjuk használni a robotot a tanulmányok során, be lehessen vonni a hallgatókat, legyen hozzá tananyag, illetve az is nagyon fontos volt, hogy egy olyan robot legyen, amely nagyon érdekes és látványos, amely vonzza a hallgatókat, és felkelti a figyelmüket az intézményünkben folyó képzések és a robotika iránt.” – mutatta be a robottal kapcsolatos igényeket Dr. Tukora Balázs, egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője.

YuMi egy kollaboratív robot, azaz kobot, mely új lehetőségeket nyit az automatizálás terén. Alkalmazási területe lehet például apró alkatrészek összeszerelése, ahol fontos, hogy a robot és ember egy térben közösen dolgozzon. A YuMi név az angol te és én szavak összevonásával keletkezett és ez is a robot és ember közös munkájára utal. YuMi két karral rendelkezik, összesen 14 tengellyel, a gyári karok rendelkezhetnek beépített kamerával, megfogóval és levegőcsatlakozóval. Ha váratlan ütközést érzékel, mozgását képes néhány ezredmásodpercen belül leállítani, az újraindítás pedig csak néhány gombnyomás. A robot rendkívül gyors és pontos, két századmilliméteres visszaállási pontossággal rendelkezik, mindezt akár másfél méter per secundumos maximális sebesség mellett.

Korsós Zoltán, a Műszaki és Informatikai Karának egyik hallgatója egy távmanipulációs projektben használja a YuMit, amelyet a hallgatók nagy érdeklődése kísér. A karon megrendezett bemutatót követően több hallgató is érdeklődött, hogy milyen szakirányon lehet ilyet tanulni.

YuMi robot

Forrás: PTE

„A YuMi kollaboratív robotot sikeresen használtuk fel egy hét hónapon át tartó kutatási projektben, melynek a célja az volt, hogy a robotot a vezérlő személy kezeit felhasználva tudja irányítani. A robot kezelhetőségét illetően meglepődve tapasztaltuk, hogy mennyire precízen, stabilan és gyorsan képes lekövetni az emberi kéz mozgását. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy egy ilyen csúcstechnológiás környezetben nagy élmény a tanulás. Úgy gondolom, ezzel az egyetem is vonzóbbá tehet egy-egy adott szakot a pályaválasztók számára.” – számolt be Korsós Zoltán a YuMi-val kapcsolatos tapasztalatairól.

YuMi kompakt kialakítása és azon képessége, hogy biztonságosan tud dolgozni emberekkel, ideálissá teszi oktatási kör-nyezetben való használatra. YuMi tervezésénél fogva magában hordozza a biztonságot, így lehetővé téve, hogy külső védelmi eszköz nélkül lásson el feladatot. Könnyű, de mégis merev magnéziumvázát egy becsípődésmentes műanyag burkolat és puha párnázat borítja. A robot rendelkezik az ABB robotstúdió offline programozó szoftverével, így a diákok későbbi munkahelyükön hasznos, gyakorlati tudásra is szert tehetnek.

Az ABB kiterjedt tapasztalata és robotikai megoldásokból álló portfóliója segíti az oktatási intézményeket a robotok tanulási programokba való beépítéséhez szükséges terméktámogatással és képzéssel. Az ABB több mint 40 országban működik együtt iskolákkal, főiskolákkal és egyetemekkel annak érdekében, hogy a diákok elsajátítsák a robotprogramozás és működtetés alapjait. Ezek a partnerségek lehetővé teszik az intézmények számára, hogy részt vegyenek az automatizált megoldások kutatásában és fejlesztésében a tényleges alkalmazásokban való felhasználás érdekében, miközben javítják a diákok foglalkoztatási lehetőségeit.

Az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletága úttörő szerepet tölt be a robotikában, a gépautomatizálásban és a digitális szolgáltatásokban. Innovatív megoldásokat szállít az iparágak széles köre számára, az autógyártástól az elektroni-kán át a logisztikáig. A világ egyik vezető robotikai és gépautomatizálási szállítójaként már több mint 500 000 robotikai megoldást szállítottunk világszerte. Segítünk vevőinknek, hogy javítsák a létesítményeik termelékenységét, rugalmassá-gát, folyamataik egyszerűsítését, és fokozzák a termékeik minőségét. Támogatjuk átállásukat a jövő gyárára, amelyet a kollaboratív robotika és a hálózatra kapcsolt eszközök jellemeznek majd. Az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletág több mint 11 000 főt alkalmaz a világszerte 53 országban működő több mint 100 egységében.

