Van, amit – például az autizmust – csak később, pár éves kora körül vesz észre a szülő. A csalódottságot, a kétségbeesését, a „mi lesz ezután” érzést, mi kívülállók, vagyis a szerencsések el sem tudjuk képzelni. Tiszta szívemből csodálom azokat a szülőket, akik képesek talpon maradni, nem adják fel, és azon törik a fejüket, hogyan lehetne elfogadhatóbbá tenni gyermekeik és a hozzájuk hasonlók életét.

A napokban ismertem meg egy édesanyát, aki három autista gyermeket nevel. A legnagyobb most 15 éves, és miután a legkisebbnél – aki most négy éves – pár hónapja állapították meg az autizmust, akkor jött rá, hogy a két nagyobbnál is ez lehet a baj. A gyerekek amúgy okosak, a legnagyobb négy nyelven beszél és olvas. Az életüket a szülők azóta átszervezték, a gyerekeket már speciális pedagógusokhoz hordják. A fiúknak leginkább viselkedési gondjaik vannak.

Az édesanya nem sírt, nem dühöngött amikor a diagnózist megtudta, pedig nem érzéketlen típus. Neki ezt osztotta az élet, ezt a feladatot kell megoldania – mondta. És csendben hozzátette, amúgy meg senki nem tökéletes. A szeretteinket a hibáikkal együtt kell elfogadni.