A tavalyi volt a covid utáni első olyan év, amikor az emberek szabadon utazhattak. Érezhetően ki volt már mindenki éhezve az új élményekre. Annak ellenére, hogy az irodák nem tudták tartani a korábbi nyomott árakat, és némi áremelkedés történt, nagyon sokan mentek pihenni, közülük szép számban foglaltak egyénileg szálláshelyeket, repülőjegyeket. Emellett nagyon sokan vettek részt szervezett, csoportos utakon is – tájékoztatott Csillagné Szintai Zsuzsanna.

– Már a tavalyi év végén azt tapasztaltuk, hogy az idei szezonra leginkább olyan utakra jelentkeznek, amelyek esetében kiemelt szerepet játszik a bizalom, a megbízhatóság. Azt tapasztaljuk, hogy ezért gyakran inkább a turisztikai irodákra bízzák a szervezést, olyan megbízható szakemberekre, akik ismerik az adott helyet, a partnereket, esetleg maguk is részt vesznek az utazáson – mondta a szekszárdi utazási iroda tulajdonosa, akitől megtudtuk, hogy tavaly, közvetlenül a koronavírust követő nyitás időszakában az egyéni utazóknak többször voltak problémáik. Például mire a helyszíne értek már nem volt meg a lefoglalt szállás, de előfordult, hogy annak minőségével akadtak gondok. Emiatt az idei szezonra az utazóknál érezhetően fontosabbá vált, hogy azt kapják, amire befizetnek, amit lefoglaltak.

Megkérdeztük, hogy az energiaválság, az infláció miatti nehézségek mennyire befolyásolják a jelenlegi utazási hajlandóságot. Csillagné Szintai Zsuzsanna úgy véli, akik eddig is utaztak és megtehették, hogy drágább helyeken pihenjenek, azok az idei évben is foglalnak.

– Nekünk most több csoportunk is lesz Balira, ahová már beteltek a helyek. Itt is fontos szempont volt, hogy ismerem a helyszínt, hogy velük utazom – jegyezte meg. Hozzátette, többen kifejezetten azzal keresték meg, hogy még soha nem utaztak télen nyaralni, idén belevágnának, de egyedül nem merik bevállalni a nyelvtudás vagy a helyismeret hiánya miatt. Számukra kiemelten fontos, hogy legyen velük valaki, aki elviszi őket olyan helyre, ami színvonalas és megbízható – hangsúlyozta a szakember.

Az árakat illetően megtudtuk, azok idén is emelkedtek, ráadásul jelentősen, mind a repülőjegyeket, mind a szállást illetően. A repülőjegy árak csaknem a duplájukra nőttek, ezáltal a korábbi öt-hatszázezer forintos utakra jelenleg nyolc-kilencszázezerért tudunk befizetni.

Természetesen nem csak egzotikus utakat keresők vannak, szép számmal akadnak a belföldi vendégházakban pihenni vágyók, akik akár nagyobb társasággal érkeznek és önellátásra rendezkednek be. Erre egyre nagyobb az igény, miként a hazai wellness-szállodákban történő pihenésre.

A külföldi célpontokról elmondta, tavaly, miként évek óta, Egyiptom mellett Törökország volt a sláger, amely ár-érték arányban nagyon jó. Kiváló minőségűek a szálláshelyek és a szolgáltatások, amihez képest nagyon barátságosak az árak. Nyárra már szép számmal vannak foglalásaik ide. Emellett felkapott célpont lett Zanzibár, ahová immár charterjárat is megy Budapestről. Erre már most tele vannak a következő decemberben és januári időpontokban induló járatok – tájékoztatott Csillagné Szintai Zsuzsanna.

A last minute nem jellemző

Évek óta népszerűek az előfoglalások, amelyre kedvezményekkel, akciókkal igyekeznek ösztönözni az utazókat. Érdekes viszont, hogy a sokak által kedvelt last minute utaknak úgy tűnik, leáldozóban van. Legalábbis jelenleg az a trend, hogy a jó minőségű szállásokat minél előbb lefoglalják. Az utolsó pillanatra csak pár szoba marad üresen, amelyet a fokozott érdeklődés miatt drágábban is ki tudnak adni a tulajdonosok. Tehát érdemes minél előbb kinézni és lefoglalni a vágyott utazást.