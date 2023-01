Nem csoda: ezek a lakossági felhasználásra készült eszközök fertőtlenítéssel közel kórházi tisztaságú levegőt képesek előállítani – áll az Ingatlanbazár cikkében. Nagy talány, nyáron miért nincs rá kereslet, pedig a pollenidőszakban különösen hasznos lenne.

Jó hír az Ingatlanbazár olvasóinak: aki retteg a portól, a pollenektől, a baktériumoktól, a vírusoktól, ki nem állja a cigarettaszagot vagy az erős fűszerek illatát a lakásban, érzékeny az állatszőrre, a füstre, idővel beszerez otthonra egy légtisztító berendezést, amely a felsorolt szennyeződésektől ügyesen megszabadítja a lakás levegőjét.

Így működik

Ma már a legtöbb berendezés rendelkezik szennyezettségmérő lézerszkennerrel, amely megméri a legapróbb szennyezettséget okozó anyagot is, majd az eredmény alapján a gép automatikusan állítja be ventilátora forgási sebességét. A berendezések általában 3–7 szűrővel rendelkeznek, ezek közül az egyik a más területen is felhasznált, népszerű HEPA-szűrő, amely a levegőben található részecskék 99,97%-át gyűjti be, egészen a 0,3 mikronos méretűig (0,3 mikron = 0,0003 mm). A rendkívül nagy szűrési képesség miatt alig akad olyan kórokozó, allergén, gomba vagy porszemcse, amely áthatolhatna ezen a sűrű szöveten.

De már olyan berendezések is kaphatók, amelyek réz- és ezüstionos technológiával megvalósuló szűrési eljárást alkalmaznak, ez kiváló baktérium- és vírusölő tulajdonságot biztosít a légtisztítónak, ahogy azt Magyarics Robintól, az AIR2FRESH Antiviral légtisztítók kereskedelmi igazgatójától az Ingatlanbazár megtudta.

Passzoljon a szobához

A szakembert az Ingatlanbazárt tájékoztatta: a készülékek teljesítménye változó, az egyszeri vásárlónak elég az üzletben megmondania, mekkora helyiségbe szánja. Ugyanis a legtöbb berendezés nevében szerepel is az a négyzetméterszám, amely a használatára ajánlott szoba méretét jelenti átlagos, 280 centiméteres belmagasság esetén. Így leginkább a 25, a 40, az 55 és a 100 négyzetméteres helyiségek levegőjének tisztására alkalmas berendezések terjedtek el a hazai forgalomban. Üzembe helyezésük nagy tudást nem igényel: bedugjuk a konnektorba, és automata üzemmódra állítjuk. Automatizáltan vagy manuális beállítással működik.

A legtöbb légtisztítóban a télen különösen előnyös párásító és egy úgynevezett ionizátor is található, amely magas negatívion-tartalmú levegőt állít elő a szobában. Ez azért előnyös, mert a negatív ionok magukhoz vonzzák a levegőben található szennyeződéseket, így a levegőben keringő por, pollen, egyéb részecskék száma csökken, ezért az ionizátor allergia, asztma, más légzőszervi betegség esetén különösen jól jön. A karbantartás a szűrőcserét jelenti, ezt otthon is bárki elvégezheti, biztat az Ingatlanbazár cikke.

Hol legyen a helye?

– Ha beteg van otthon, az ő szobájába tegyük, de a nappaliban és a hálószobában is indokolt, az utóbbiban főleg a párásítás miatt, ami télen a légúti betegségek megelőzésében segít. A konyhában is hasznos: aki nem bírja az erős ételszagot, ezzel semlegesítheti – magyarázta Magyarics Robin az országos ingatlanos portál cikkében.

A jó minőségű motorral ellátott berendezés 8–10 évig megbízhatóan működik, de van olyan is, amelyik csak 3–5 év közötti kiváló minőséget garantál. A legkelendőbbek a 40 m2-es és az 55 m2-es helyiségekbe passzoló készülékek, ezek teljesítménytől függően 50 ezer és 160 ezer forint közötti áron kaphatók.