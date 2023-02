Ebben a járványos időszakban nem győzik szajkózni az orvosok és egészségügyi szakemberek, hogy mennyire fontos a megfelelő mennyiségű vitamin bevitele a szervezetünkbe, azonban nem fektetnek kellő hangsúlyt arra, hogy emellett még milyen alapvető dolgokkal tudunk tenni azért, hogy kevésbé legyünk fogékonyak a külső tényezőkre – azaz, hogy könnyebben megússzuk a betegségeket. Nyilvánvaló a megfelelő hidratáltság és a napi mozgás megléte, azonban sokan nem tartják fontosnak a minőségi alvást. Hogy ez miért annyira fontos? Az elegendő és jó alvás a szervezet rendes működésének egyik legfontosabb alapfeltétele.

A megfelelő alvási rutinnal ingyen és bérmentve tehetünk a jóllétünkért. Először is fontos a rendszeresség, próbáljunk meg mindig ugyanabban az időben lefeküdni aludni, ezzel kialakul egyféle alvási rutin, aminek nagy előnye az is, hogy egy idő után magunktól is fel tudunk majd kelni. A lefekvés előtti egy órában már nem ajánlatos kütyüzni, hiszen az elektromos eszközök használata állandó szellemi ingert jelent, amiről a szervezet csak nehezen tud átállni a pihenési fázisra.

Ahhoz, hogy az agyunk könnyebben át tudjon állni az aktív időszakról erre az úgymond passzív módra, elalvás előtt már nem szabad megoldandó feladatokkal vagy hírekkel terhelnünk magunkat. Ehelyett olvassunk, hallgassunk zenét vagy beszélgessünk. Aki mindezt betartja, gyorsan észreveszi, hogy nemcsak a testi, de a lelki egészségre is pozitív hatással lesz hosszú távon.