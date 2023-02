Nyilván első helyre a gyerkőc kerül, majd a főzés, mosás és egyéb alapvető higiéniai szempontok lesznek fontosak, mint például, hogy legyen miben főzni és legyen miből enni tiszta környezetben. Egy jó ideig mondhatni túlélő üzemmódban vagyunk, a ruhák élre vasalása és a rendezett szobák látványa az első időszakban inkább csak vágyálomnak tűnik.

Él azonban egy nő a világon, aki azt állítja pár apró változtatással és selejtezéssel leegyszerűsíthetjük az életünket és bármikor meglátogathatnak minket, mert a lakásunk rendezett és tiszta lesz. Ez a hölgy nem más, mint Marie Kondo, aki évekig volt a barátnőimmel a példaképünk. Hihetetlennek tűnt és inkább eleinte csak frusztrált a tudat, hogy miért nem megy nekünk is a rend fenntartása, ezért páran belevágtunk és elolvastuk az első könyvét – volt, aki a tévés sorozatát is megnézte közülünk –, és bizony tényleg sok hasznos dolgot tanultunk meg tőle.

A módszer sok mindenben segített, mint például megválni a felesleges dolgainktól és kicsit leszűkíteni a ruhatárunkat, ezáltal pedig még spórolni is tudtunk. Tehát pozitív változást hozott mindünk életébe. Mígnem tegnap este elhűlve hívott a barátnőm, hogy nagy baj van. Bizony a mi Marie-nk is a való világba csöppent, ugyanis harmadik gyermeke után már ő is felvett egy takarítónőt. Úgy látszik a KonMari módszer csak két gyerekig van hitelesítve.