Gyermekeink nevelése és terelgetése közben mindig találkozunk olyan témákkal, melyek mindig aktuálisak, ilyen például a szoptatás, az együtt alvás, a babahordozás. Ezekről mindenkinek megvan a kimondott vagy ki nem mondott véleménye. A szobatisztaság folyamata is hasonlóan érzékeny terület. Amikor megszületik a babánk, minden kakis és pisis pelenkának örülünk, el sem hisszük, hogy lesz idő, amikor azt várjuk már, hogy a produktum ne a pelenkában kössön ki.

Gyerekek játszanak önfeledten, a pelenka-kérdés pedig legyen a szülők gondja (illusztráció: Shutterstock)

A hetvenes években, amikor a mai nagymamák voltak anyukák, még az volt a bevett szokás, hogy a korai szobatisztaságra való nevelés káros és büntetés a gyermeknek. Ekkor jött be a köztudatba az, hogy meg kell érnie a gyermekeknek erre a folyamatra. Minden gyermeknek van egy teljesen egyéni érési útja.

– A kisfiam szeptembertől lett óvodás, és decemberben volt három éves. Próbáltunk erre készülni szobatisztaság szempontjából, de bizony az első hetekben gyakran bepisilt és még most is előfordul ilyen eset. Szerencsére a dadusok és az óvónénik megértőek, ennek ellenére van bennünk egy kis feszültség a férjemmel, mert elvárás a szobatisztaság – mondta Kiss Beáta szekszárdi anyuka. – Ráadásul most tél van, hideg, féltem a kisfiam attól, hogy megfázik, ha bepisil, és nem veszik egyből észre.

– Olyan tanácsokat kaptam, hogy „bízz magatokban”, „magától megoldódik” és ezek mellett, hogy „erőltesd”, „tréningezd”, „szorítsd rá”. Pillekönnyű eldönteni, kinek is higgyen az ember, ugye? – mondta egy másik anyuka, Horváth Zsoltné, akinek a kislánya három hónapja kezdte az óvodát. Julcsika elmúlt három éves és sokszor bepisil, főleg alvás közben.

– A gyerekek döntő többsége négyéves korára bőven szobatisztává érik. A pánikot a sürgetés okozza, a sürgetést pedig, hogy maga a szobatisztaság nem pusztán a szülő és a gyermek fejlesztésének-fejlődésének kérdése, hanem az óvodába járás egyik leggyakoribb feltétele is – mondta Király Gabriella klinikai gyermek-szakpszichológus, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója.

– Természetesen nem minden gyermek egyforma, így van aki hamarabb, van aki később válik szobatisztává. Siettetni ezt a folyamatot nem szabad. Sok esetben bírálják az anyukákat, hogy a gyermeke el van maradva, pedig a teljes igazság az, hogy a gyermekek többségénél ötéves korig magától rendeződik ez a dolog. Nem három éves, hanem öt éves kort mondok. Három és öt éves kor között sokan keresnek bennünket kétségbeesve, hogy valami baj van, viszont az esetek többségében azt tapasztaljuk, hogy ez teljesen természetes állapot.

Különbség van a szobatisztaság és ágytisztaság között

Sok esetben tapasztalható az a jelenség, hogy a gyermek nappal már szobatiszta, de éjszaka még nem. Nappal könnyebb megbeszélni vele, ha érzi, pisilnie kell. Úgy tűnik, hogy minden szempontból érett a szobatisztaságra, de abban a pillanatban, hogy lehunyja a kis szemét, akár a délutáni, akár az éjszakai alvásról van szó, nincs meg a kontroll, mondta Király Gabriella.

Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nem ébred fel arra, hogy a hólyag fala feszül, és a záróizom abban a pillanatban, hogy megérkezik az inger, azonnal kinyitja saját magát, anélkül, hogy meglenne az az idegi szabályozás, hogy hoppá, most az ágyamban vagyok, ide nem szabad, ébredjek fel és menjek ki a mosdóba. Ez nem történik meg. Sőt, vannak gyerekek, akik egyből megébrednek arra, ha becsurog a pisi és tartják, de vannak, akik kipisilik az egészet, úgy, hogy tocsog az ágy, és fel sem ébrednek rá.

Ebből is látszik, hogy mennyire különböznek a gyerekek. Ez egy rajtuk kívül álló elem, egy idegrendszeri folyamat, ami idővel rendeződik. Gyakori, hogy a kicsi nappalra szobatiszta, de két évvel tovább hordja éjszaka a pelenkát.