A mondj igen a ruhára című sorozat lényegében egy globális menyasszonyi ruha bemutató, a most futó széria Atlanta ismert esküvői ruhaszalonja, a Bridals by Lori életébe enged bepillantást. A célt, hogy minden egyes menyasszony maradéktalanul elégedett legyen élete legfontosabb ruhájával, szakértők sokasága segít elérni, mégpedig sokszor heroikusnak mondható küzdelmek árán. Merthogy vannak arák, akiknek igencsak extrém kívánságaik vannak, és nagyon egyedi elképzelésük a jó megjelenésről. S akkor még nem beszéltünk az örömanyákról, akik az epizódok tanúsága szerint még a mátkáknál is háklisabbak. Ami tanulságos: a tengeren túl tisztában vannak azzal, hogy igencsak kevés menyasszony tartozik a modell alkatúak közé, és a ruhaméreteket már régen ehhez igazították.

Szorosan kapcsolódik a témához a Szépítészek című sorozat. Mindannyian szeretnénk egy kicsit megszépülni olykor, és a filmben ehhez egy hozzáértő csapat áll a jelentkezők rendelkezésére, és minden tudásával igyekszik teljesíteni a kívánságukat, ami néha nem is olyan könnyű. Az extremitásokat leszámítva sokat lehet tanulni a bemutatott módszerekből, és ötleteket is meríthet aki maga akar kicsit javítani a megjelenésén. A tanulság pedig az, hogy nincs reménytelen eset, és egy kis ráfordítással mindannyian nézhetünk ki még jobban, ha nagyon akarjuk.