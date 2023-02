Három testvér (Hannah, Lee és Holyly) és szeretteik – gyerekek, férjek, szeretők – hagyományosan egy asztalnál falják a jobbnál jobb falatokat hálaadás napján. Közben lepereg két év káoszos szerelmi története, melynek szereplői maguk a vacsoravendégek, a legmerészebb párosításban és felállásban.

Sokak szerint a Hannah és nővérei Woody legjobb és legérettebb munkája, stílusban is, tartalomban is, amely részben hasonlít a rendező korábbi munkáira, de sokban drasztikusan el is üt tőlük. Nem véletlen, hogy számtalan díjjal jutalmazták, köztük három Oscart is nyert: a forgatókönyvért, valamint a legjobb női és férfi mellékszerepért Michael Caine és Dianne Wiest. Itt történik meg először egyébként, hogy a rendező olyan színészre bízza a főszerepet, aki nem feltétlen illik a manhattani Woody Allen-univerzumba, ennek ellenére Michael Caine, a brit színészszseni a hátán elviszi a filmet.

A rendezőtől megszokott poénok és paradox bemondások persze itt is visszaköszönnek. Hogy csak a legemlékezetesebbet idézzük: „Remek este volt, a nürnbergi perre emlékeztetett.”

Hannah és nővérei – M5, péntek 23.05