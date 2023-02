Orsós Ferenc életében minden sikerért megdolgozott. Nyolc testvérével együtt nevelkedett, mégsem használta nehezebb sorsát soha kifogásnak. Teljesített már több ultramaratont és elmondása szerint már kisgyermekként is fontos volt számára a futás és a sport. Élete folyamán többféle küzdősportot is kipróbált, jelenleg heti három edzése van a futáson kívül.

– Iskolás koromban vettem részt az első futóversenyen, szerettem volna, ha nekem is szurkolnának és engem is ünnepelne a tömeg. Ezt az álmomat már valóra váltottam, hiszen például 2019-ben Párizsban futhattam le a maratont. A futás mellett többféle küzdősportot is kipróbáltam. Szeretem például a karate több stílusát, de most éppen heti három edzésem van: kick-box, VSD önvédelem és shotokan karate.

Fotós: Makovics Kornél

Karatéban is nagyon jól teljesít a szászvári sportember. Fekete öves és harmadik dan vizsgájára készül.

– A következő övvizsgám után már én is sensei leszek. A szászvári gyerekeknek tartok edzéseket. A küzdősportok szeretete a filmekből jött. Bruce Lee hatalmas példaképem volt, tetszett benne, hogy kicsi és gyors. Ferenc kiemelte, a futás számára mindenre gyógyír.

– Az évet is futással kezdtem, január elsején is futóversenyen voltam, de éjszaka például, ha felébredek és úgy érzem éjfélkor akár, hogy nem tudok már visszaaludni, fogom magam és elmegyek futni. Amikor elindulok még csak egy tíz kilométert tervezek teljesíteni, de aztán edzés végére a tervemet a legtöbbször megduplázom.

Beküldött kép

Ezért is nagy álmom Athénba kijutni és ott lefutni a 246 kilométert szint időn belül. Erre már korábban is szerettem volna eljutni, de sajnos egyelőre nem jött össze. A Korinthoszon a Szekszárd–Baja–Szekszárd táv több, mint 160 kilométer, ezzel már a görög ultamaratonra tudok kvalifikálni. Ezt idén jó lenne még teljesíteni. Sajnos 2019-ben 131 kilométer után fel kellett adnom a versenyt egy boka sérülés miatt, bár nagyon megviselt a dolog lelkileg, nem adtam fel a futást!

Egy héttel később már újra edzettem. Lefutottam ezt az ultramaratont 2020-ban, de sajnos a szintidő nem volt elégséges Spártához, 21 óra alatt kellett volna teljesítenem, de 23 óra alatt sikerült.

Beküldött kép

A hétvégén újabb futóversenyre készül, a száz kilométeres Szederkény–Bóly távot teljesíti majd, de idén is újraindul az Ultrabalatonon, ha pedig minden jól megy, végre Athénban is megmérettetheti magát.