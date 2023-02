Február huszonharmadikán az Alfrédek ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Alfréda, Antigon, Belizár, Edina, Fáta, Hasszán, Lázár, Mirtill, Ottó, Romána, Szemere, Szerénusz, Balambér, Polikárp, Szirén, Kardos és Péter nevű ismerőseiket is.

Az Alfréd germán eredetű férfi név, jelentése: tündér, tanács. Az Alfréd név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek nagy igénye van a függetlenségre, magabiztos és önbizalommal telt. Gondolkozása legtöbbször logikus, és tisztaságának köszönhetően mások számára is könnyen követhető. A mások ötleteivel való kísérletezés iránt érzett vágya mellett szeret maga is úttörő ötletekkel előállni. Erős jelleme a vezetői pozíció felé viszi. Bár nem kedveli, ha bárki is beleszól esetleges vitáiba, de ő maga gyakran avatkozik bele olyan szóváltásokba, melyekben legkevésbé sem illetékes.

Sok boldogságot mindenkinek, aki ma ünnepel!