25 ÉVE „a Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság állománygyűlésen értékelte az elmúlt évi munkát. Az ismertté vált bűncselekmények 81 százalékát most is vagyon elleni cselekmények tették ki, aggasztó viszont, hogy közel 25 százalékkal nőtt a betörések száma. Rossz előjelű tendencia a rablások számának folyamatos emelkedése. Nőtt a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is. Tolna megyében is megjelent a pénzintézetek ellen elkövetett rablás.”

25 ÉVE „ismét beindult a húsfeldolgozás Szekszárdon. Zöld Gyula, a Tolna-Hús Rt. tulajdonosa és egyben elnöke elmondta: – Csontozás, húsdarabolás, feldolgozás a feladata annak a kétszáz embernek, aki egy műszakban dolgozik jelenleg. Napi 200 félsertést dolgozunk fel virsli,

krinolin, parizer és konzervek formájában, de hétfőtől már 400 és 800-ra nő a félsertések száma.”

25 ÉVE „ennyi bolond nem volt még egyszerre egy helyen Bonyhádon – ezt Rittinger Ántal, a város német kisebbségi önkormányzatának elnöke mondta a farsangi karnevál megnyitásakor. A »bolondok«, azaz, akik beöltöztek jelmezbe, mintegy százan voltak, köztük nyugdíjasok, iskolások.” Szeri Árpád

A Hajdan sorozat korábbi írásait ide kattintva találja!