Megyek a boltba. Kivételesen gyalog. Mellettem sorra húznak el a jobbnál jobb autók, és ahogy nézem, szinte mindegyikben csak egy ember ül. Én is így szoktam, most gyalogosként mégis bevillan, micsoda pazarlás. S ahogy lépkedek tovább, egyre biztosabb vagyok abban, hamis dolog mindig azzal magyarázni, hogy nincs időnk gyalog menni, az igazi ok, hogy divat lett az autó. S a divatért fizetünk.

Van annak bőven ötven éve, hogy egyik napról a másikra duplájára emelték a rum árát – akkor az meg a császárkörte volt a divatos ital –, s a drágábból sem fogyott kevesebb, az emberek ugyanannyit ittak. Pedig de káros volt! Most pedig az is kár, meg káros is, hogy nyomban beülünk az autóba, s csak annyit gyalogolunk, ameddig az ajtótól a kocsiig érünk. Pedig, s nem csak azért, mert hajdan Móricz Zsigmond is megírta, hogy Gyalogolni jó, hanem mert valóban hasznosabb lenne, ha a lábunk gyakrabban lenne a közlekedési eszközünk.

Divat autóba ülni. Sokan járnak edzőterembe, vagy futnak naponta jó pár kilométert, mert ugye a sport az fontos, ám ha nem az edzés a cél, kocsiba vágják magukat. Pedig mennyivel hasznosabb lenne, főleg azoknak, akik egész nap ülve dolgoznak, ha naponta megmozgatnák lábukat kicsit. De hát a divat nagy úr! Aki nem hajt fejet előtte, lenézik. Már a gyerekek is. Hallottam, előfordult, hogy az autóvásárlás fő oka az volt, a csemetét azzal vihessék iskolába. Mert a lurkót társai, akik reggel a suli előtt a kocsiból szálltak ki, lenézték, kigúnyolták. S a jó szülő, ugye, minden megtesz a gyerekért.