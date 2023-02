A lakás egyik legszembetűnőbb dísze a bejárati ajtó. Ezt nyitogatjuk a legtöbbet, naná, hogy kiemelt figyelmet igényel. Már csak azért is megfelelő CE-minősítéssel rendelkező terméket szerezzünk be, mert a jól működő, több ponton záró bejárati ajtókkal a biztosítótársaságoknál is könnyebben boldogulunk, ha kárrendezésre kerül a sor.

Új zárszerkezet felszerelése (illusztráció, Shutterstock)

A gyenge, műanyag borítású, belsejében kartonpapírt tartalmazó ajtó egyszerűen szétvágható, kiüthető. Az olcsó zár még betörő nélkül is könnyen tönkremehet: kellemetlen, ha a tulajdonos bentragad vagy kiszorul a saját lakásából. Ekkor csak a zár teljes kifúrása és cseréje lehet a megoldás. Azt is tudni kell, hogy a nem szabványméretű ajtónál sokszor az új, jó minőségű zár beszerelése sem egyszerű.

Számos zárszerkezet és zárbetét áll a rendelkezésünkre, az egyik leginkább elterjedt a hevederzár. Mennyire tekinthető ez biztonságosnak? – Attól függ, melyik típusa kerül az ajtóra: vízszintes, függőleges, kereszt alakú változatban vagy ezek kombinációjában kapható. Az utóbbi három a legbiztonságosabbnak tartott a hevederzárak világában. Persze, gyenge ajtó mellett ezektől se várjunk csodát – hívta fel a figyelmet Mari Péter, a Dél-Plast Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, a biztonság érdekében számos más lehetőség is elérhető a piacon.

Az ismert, öt ponton záró zárszerkezeten kívül – amikor a kilincs felhúzásával záródik valamennyi pont – van más zármegoldás is. Az egyik a kulccsal működő zár, a másik az elektromos, számkódos vagy ujjlenyomat-leolvasó zár, amelyet egy elektromos impulzus nyit.