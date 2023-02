A szervezők nevében Berta Zoltán elmondta, a várakozásnak megfelelően érkeztek a véradók reggel 8 és délután 5 óra között, ötvenen jelentkeztek. A többség középkorú, de voltak fiatalok is, sőt első véradók is, ami azért biztató, mert aki egyszer rászánja magát arra, hogy segít ilyen formában is másokon, az jellemzően visszatérő donor lesz. A véradást a vérellátó szolgálat munkatársai bonyolították le.