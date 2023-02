Elérkezett a nagy nap! Mohácson csütörtökön elkezdődött a télűző rendezvény, azaz a híres busójárás, aminek nagyon örülünk. Persze nyilván most van itt az ideje a fagynak és a hidegnek, de úgy gondolom, sokan várjuk már a tavaszt, a jó időt.

A busójárásról joggal mondhatjuk, hogy egy olyan tradíció, amit egy napon emlegethetünk a velencei vagy akár a riói karnevállal is. Népszerűség tekintetében, ha egy kicsit alul is marad, misztikuma és történelmi háttere ugyanolyan jelentős. Ha egy kicsit jobban beleássuk magunkat eredetének történetébe, akkor láthatjuk, hogy sokan a törökűzéssel is párhuzamba vonják, hiszen Mohács 1687-ben szabadult fel a török ostrom alól. Az akkori feljegyzések alapján pedig körülbelül ebben az időszakban kezdték meg a sokácok betelepítését. Bizonyos mondák szerint az akkori sokácok a mocsárvilágba menekültek a törökök elől és ijesztő maskarákba öltözve, hangos, zajkeltő tárgyakkal a folyón átkelve zavarták el a városból megszállóikat. Ennek kapcsán megmaradt a szokás, ugyanis farsang vasárnapján ladikon kelnek át a busók a Dunán, ami az átváltozás, vagyis a Poklade egyik fontos állomása.

A legvalószínűbb az, hogy a balkáni népcsoport saját hazájából hozta el a tradíciót, mely itt nálunk nyerte el mai formáját. Első írásos feljegyzések a tizennyolcadik században készültek a busójárásról. A tradíciót ijesztő titokzatosság lengi be nem csak a tél, de a rossz és a gonosz elűzése miatt is.