”A füstérzékelő életet menthet” címmel iskolások pályamunkáit várják, amelyeken keresztül megmutatják, hogy miként menthet életet a füstérzékelő. A diákok három korcsoportban pályázhatnak, szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de akár filmet is forgathatnak.

A pályaműveket 2023. április 21-ig lehet beküldeni postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória megjelölésével. A fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok várják a pályaműveket.

Tolna vármegyében:

személyesen, vagy postai úton továbbítva a 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15. címen;

címen; emailen pedig a [email protected] fiókon

várják a pályamunkákat, a katasztrófavédelem honlapján közzétett nyilatkozatokkal együtt:

A felmenő rendszerű versenyen a területi első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2023 júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kapnak, és különdíjak is gazdára találnak majd. Az az iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2023” címet, ezzel együtt egy tűzoltósági bemutatót, vagyis az adott intézményben füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatás teszi majd izgalmassá a rendhagyó oktatást.