Pontosabban, állandóan foglalkoztatott, de mindig találtam valami kibúvót. Amikor január közepén – az ünnepi nagy habzsolások után – elgondolkoztam rajta, mégis csak kellene fogyni néhány kilót (miután pár hét után nem jött rám a karácsonyra kapott szoknya sem), barátnőm mentett fel a teendők alól, mondván: butaság ilyenkor nekikezdeni, majd húsvét előtt, idén úgyis korán kezdődik a negyvennapos böjt. Az érvelését hamar elfogadtam.

A kezdő lökést végül az adta meg, hogy rendezgettem a konyhaszekrény polcait, és találtam egy dobozt, amit még tavaly a nagyobbik lányom hagyott ott. Fogyókúrát segítő táplálékkiegészítő por volt benne. Gondoltam, megkóstolom. Elolvastam az utasítást, egy-egy étkezés helyett javasolta a kakaóízű porból készült italt meginni. Kipróbáltam és bírtam egy napig, majd másnap ismét. Ettől annyi önbizalmat kaptam, hogy folytattam.

Már két teljes héten vagyok túl, és ma örömmel láttam, hogy a mérleg három kilóval kevesebbet mutatott. Ezt háromszor is ellenőriztem.

Tudom, ez még nem igazi fogyás, és őszintén szólva, még semmi nem is látszik rajtam. De nem is ez a legfontosabb, hanem az érzés, hogy képes vagyok rá, tudok uralkodni a testem felett, hiába korog a gyomrom és kopog a szemem az éhségtől, az erősebb én vagyok. Legalább egyszer az életben ezt is kipróbáltam!