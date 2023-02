Otthoni környezetben igazi kincs az ingatlan értékét is növelő, igényes kivitelezésű, többfunkciós kerti kiülő, amely akár több családot is kiszolgál. Főleg a kertes házban élő, kisgyerekes családok részéről nőtt meg rá az igény, hiszen az akár nyári konyhai feladatokhoz is kiváló, fedett kiülők a kerti sütögetéshez, bográcsozáshoz is megfelelnek. Sokan autóbejáróval egybekötött, polikarbonát tetős, nyitott teraszról álmodnak.

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A minőség ára

– Ne sajnáljuk a pénzt tapasztalt szakemberre, mert időtállóbb munkát végez, mint a csináld magad mozgalomban hívő, ügyes kezű ezermesterek. Igaz, többe kerül, de az eredmény is sokkal tartósabb lesz. A megrendelő elsősorban a szakértelmet fizeti meg – tudtuk meg Miklós Lajos ács- és tetőfedő-, bádogosmestertől.

Nem meglepő, hogy az anyagköltségre általában többet kell szánni, mint a munkadíjra. A faanyag köbméterára az elmúlt 2 évben 100 százalékkal drágult. Nem mintha a munkadíj ára a régi lenne: 3 éve 4500–5500 forint négyzetméterárat számoltak, jelenleg minimum 7000–8500 négyzetméteráron dolgozik az ács szakma. Kerti kiülőkért érdemes ebben az időszakban lecsapni az ácsokra, akik a jó idő beálltával inkább teraszokat, autóbeállókat, no meg persze háztetőket építenek.

Pénztárcán múlik

Faanyag tekintetében hasznos tudni: a BSH ragasztott anyag a legtartósabb, legmasszívabb. Nem töredezik vagy szálkásodik, nem vetemedik meg és két réget lazúrkezelés után különösebb védelemre sincs szüksége. Kétféle faipari terméket választhat a megrendelő: a fűrészvágottat és műszárított minőségűt. Utóbbinál vetemedéstől vagy repedezéstől felesleges tartani, hosszú távon a legjobb befektetésnek ez bizonyul. Azon persze kár lenne meglepődni, hogy az ára igen borsos: a kért kiülő nagyságától függően határ a csillagos ég.

Elfogadhatóbb áron kapható a lucfenyő és a légszárított anyag, ezek köbmétere 180–200 ezer forint között mozog. Ezek is jó minőségűek, de gondosabb lekezelést igényelnek, már a kerti alkalmatosságnál gondot kell fordítani a gyalulásra, csiszolásra, alapozásra.

Szerencsés, ha betonkehelyre épül a fix pontokon rögzített kerti kiülő, amely gyakorlatilag tetővel ellátott oszlopokat jelent. Ez aztán az egyéni igények szerint felöltöztethető rácsozással, kerti kaspókkal, szélfogóval, egyéb díszítésekkel.

Fotó: Shutterstock

Elég hétévente festeni

A pergola, filagória téli tárolása attól függ, milyen kezelést kapott a faanyag. A szú és fagy ellen védő lazúr általában ehhez megfelelő alapozónak tekinthető. Az erős napsütéstől a kerti kiülőket ajánlott védeni, ahogy a drasztikus hidegtől, melegtől is. Ez egyszerű beburkolással oldható meg úgy, hogy például a páralecsapódás ellen először egy kifuserált pléddel csavarjuk körbe a kiülőt, és csak utána tesszük rá a mezőgazdasági fóliát.

Mivel a kerti kiülőknek van teteje, az elázástól felesleges tartani. Egyébként a borovi fenyő jobban tűri az időjárás viszontagságait. A vékony lazúrral kezelt fát szükségtelen visszacsiszolni, a hosszú élettartam miatt legalább 5-7 évente ajánlott, két rétegben történő újrafestéskor.