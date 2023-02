Kisfarsangkor, azaz csütörtökön kezdődik a hat napon át tartó busójárás, a nyitórendezvényt délután két órakor tartják a Széchenyi téren felállított szabadtéri színpadon a Mohács Térségi Általános Iskola Széchenyi Iskolája, valamint a Mohács Térségi Óvodaközpont Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája közreműködésével.

Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere nyitja meg a programsorozatot, majd a Sokac-körtől indul a farsangi felvonulás, amit gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatói követnek.

Idén újdonságok is várnak a látogatókra: vasárnap délelőtt az újmohácsi révnél látványfőzéssel, zenével „kínálják” a vendégeket a tradíciónak megfelelően csónakokkal a szigetről átkelő busócsoportok, míg a délszláv zenével kísért mindennapos táncházak egy részét esőbiztossá tették, a mohácsi piac fedett részén is mozgásra hívják az érdeklődőket. A gyerekeknek koncerteket tartanak szombaton és vasárnap délelőtt a Kossuth Teátrum színháztermében, míg a Duna partján közelmúltban létesült Selyemgyár Kulturális Negyed rendezvénytermében is lesznek programok; pénteken például az Anka-bál keretében sokaclány-szépségversenyt is tartanak.

