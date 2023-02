A napokban többfelé virágzásnak indult a tarka sáfrány (Crocus reticulatus), avagy ahogy a köznyelvben használjuk, a krókusz. Aki arra jár, láthatja, Dunaszentgyörgy határában, a Csárda-hegyen is kinyíltak ezek a virágok. Az apró, törékeny, hagymás növény mediterrán fajhoz tartozik, hazánktól északabbra nem is nagyon látható, itthon is csupán szórványosan. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Tolna vármegyében is találhatunk belőlük, melyek a valaha jóval nagyobb kiterjedésű gyepterületek megmaradt kisebb foltjaiban és cserjésedett, erdősített élőhelyeken fordulnak elő.

A tarka sáfrány virágzása kedvező időjárás esetén már februárban megkezdődik. Alacsony növésű, virágzáskor magassága alig négy-nyolc centiméter. Keskeny, fehér középerű, sötétzöld levelei sem növik túl a virágot. A lepellevelek alapszíne a fehértől a világoslilán át a sötétliláig változhat. Virága néhány nap alatt elnyílik, így tömeges virágzását is csak egy-két hétig csodálhatjuk meg. A növény igazán szép látványt napos időben nyújt, egyébként szirmait összecsukva tartja. Érdemes tudni, hogy védett fajnak számít, természetvédelmi értéke tízezer forint, így akármilyen káprázatosan szép, és szívesen látnánk otthonunkban, gyűjtése és károsítása egyaránt tilos.