A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatának 12. fordulójában többek között egy kulturális közösségi tér létrehozását, megváltozott munkaképességű dolgozók továbbképzését, valamint nehéz sorsú gyermekek étkezését segítő összefogást is támogat Tolna vármegyében. A helyi vásárlók a legtöbb voksot a Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület „Esőmanók Esőmenők Jótékonysági Futás és Kerékpározás” pályázatára adták le. Az áruházlánc a szavazatok számának függvényében 400, 200, illetve 100 ezer forinttal járul hozzá a pályázatok megvalósításához – összesen 900 000 forint értékben.

Képünk illusztráció

Tolna vármegyében négy pályázatra voksolhattak a vásárlók január 16. és február 12. között, a legtöbb zsetont pedig a szekszárdi Tesco hipermarket vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, így az áruházlánc támogatásának köszönhetően például egy közösségi tér létrehozásának első lépéseként kerékpártároló, adománybolt megváltozott munkaképességű dolgozóinak továbbképzése, valamint nehéz sorsú, hátrányos helyzetben lévő diákok étkeztetése is megvalósulhat a régióban.

A nyertes Tolna vármegyei pályázatok: Kultúrkert – Könyv-Kultúra Egyesület, Bonyhád; Az Egy cipőben járunk! adománybolt megváltozott

munkaképességű dolgozóinak továbbképzése – „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány, Szekszárd; Esőmanók Esőmenők Jótékonysági Futás és Kerékpározás – Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület, Szekszárd; Senki ne maradjon éhes: Összefogás a nehéz sorsú

gyermekekért – Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja.

„A Tescónál elkötelezettek vagyunk abban, hogy helyi szinten támogatott projekteken keresztül is valódi változást hozzunk azokban a közösségi kérdésekben, melyek fontosak vásárlóink számára. Az Ön választ, mi segítünk eddigi 12 fordulójában a vásárlók több mint 27,6 millió szavazatot adtak le több mint 1700 pályázatra, a közösségek pedig közel 450 millió forint támogatást nyertek kezdeményezéseik kivitelezésére” – mondta Hevesi Nóra, az áruházlánc kommunikációs vezetője.

A 12. fordulóban 59 körzetből érkeztek az oktatást, képesség-fejlesztést támogató, egészséges életmódra ösztönző, valamint környezetvédő és -szépítő kezdeményezések kategóriában pályázatok, melyek közül az Effekteam Egyesület független szakértői választották ki azokat, amelyek továbbjutottak a szavazási szakaszba. Körzetenként a legtöbb szavazatot összegyűjtőket 400 ezer, a második legtöbb zsetonnal rendelkezőket 200 ezer, a harmadik helyezetteket 100 ezer forintos támogatással díjazta a Tesco, míg a négy különdíjas pályázatot egyenként további 275 ezer forinttal jutalmazta.

Az „Ön választ, mi segítünk” 12. fordulójában országosan több mint 1,9 millió zsetonnal szavaztak a Tesco vásárlói, a vállalat pedig összesen 42 millió forinttal támogat 173 nyertes projektet. Bővebb információ a programról a nyertes szervezetek listájával ide kattintva található.