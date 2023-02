Napok óta különböző kutyák fotói köszönnek vissza a közösségi oldalon, amelyek a törökországi földrengés helyszínein kutatnak a romok között a túlélők után. Fáradhatatlanul, hosszú órákon keresztül végezték és talán még végzik feladatukat csupán egy-egy rövid pihenőidőt beiktatva a tragédia helyszínén, bekukkantva a legkisebb zugokba is, hátha élő emberre bukkannak. Sajnos olyan is volt köztük, aki az életét áldozta a sikeres mentés érdekében, mert a kutya már csak ilyen. Ha kell hűségesen, okosan őrzi a házat, a gazdáját, ha kell embereket ment, látássérültet vezet, néha pedig elég ha csak úgy van és önmagát adja: odabújik a gazdájához, kedvesen megnyalja a kezét, ahogyan az ösztönei diktálják. Ha rossz kedvünk van, ez is elég ahhoz, hogy jobb hangulatra derítsen minket és ez nem is kevés.

A napokban olvastam, hogy az egyik kisváros pszichiátriai foglalkoztatójában új kollégák kezdték meg a munkájukat: Zsófi, a terápiás kutya, valamint gazdája, Dóri, egy képzett és tapasztalt terapeuta. A kutyás foglalkozásokat általában azért használják, mert oldják a betegek szorongását, javítják a kedélyállapotukat, fokozzák testi-lelki aktivitásukat, motiváltabbá válnak e terápia segítségével. Vélhetően az említett kedves kutya-terapeuta páros is számos ember felépülését segítheti majd a jövőben. Az első apró lépéseken a hírek szerint máris túl vannak, hiszen már ilyen rövid idő alatt is elérték, hogy a betegek mindig izgatottan várják, hogy részt vehessenek a következő kutyaterápiás foglalkozáson.