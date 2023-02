Van annak bő másfél száz éve, hogy feltalálták a telefont. Arról még ma is vitáznak néha, hogy a skót Graham Bellé, az olasz Antonio Meuccioé vagy a német Philip Reisé az elsőség, az viszont nem vita tárgya, hogy ez az eszköz az emberek közötti kapcsolattartás legfontosabb, legáltalánosabb eszköze lett. Nem olyan régi, mint az indián meg kínai füstjelek, fiatalabb annál az abc-nél is, amit a festő Samuel Morse egy hajóúton talált ki, de főleg, miután Pesten Puskás Tivadar létrehozta a világ első telefonhírmondóját, az embereknek megkönnyítette az életét, ugyanakkor okoz sok bosszúságot is.

Csodás dolog, hogy legyőzzük a távolságot, hogy ma már egy-két gombnyomás, és továbbadhatjuk a fontos hírt a föld túlsó felén lévő ismerősnek, vagy megtudakolhatjuk, hogy szolgál kedves egészsége. De a technika elképesztően gyors fejlődése miatt a telefon oka lett a bosszúságunknak is. Mert mikor jött az új kor, a mindent tudó, mindenkit kapcsoló telefonos kisasszonyokat felváltották a beszélő automaták. Azok néha egy reklám vagy más mese után felsorolják, mikor melyik gombot nyomjuk meg, s teszik ezt gyakran több menetben is. Majd a végén jön a zene és a nyugtató biztatás, hogy hívása fontos számunkra, várjon, míg ráérünk. Nem így mondják, de ez a lényeg. Ugyanis kevés az ügyintéző, a cégek takarékoskodnak az emberekkel, hisz olcsóbbak a gépek. Az pedig, hogy minket várakoztatnak, és nekünk ketyeg a telefonszámla, nem az ő bajuk.