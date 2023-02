Nehezen tartják be a rendelési időt a gyermekorvosok Szekszárdon, mert annyi a beteg kisgyermek, hogy túlórázni kell. A legtöbben ugyan időpontra érkeznek, de mindig akad hirtelen megbetegedett kisgyermek is. Így volt ez tegnap dr. Gonda Mária Munkácsy utcai rendelőjében is.

– Sajnos azt tapasztaljuk, hogy napról napra több a beteg kisgyermek, a számuk még nem csökken. Harmadik hete tart ez a megfeszített munka, amikor a rendelő tele van gyógyításra várókkal. A legtöbben magas lázzal, légcsőhuruttal, köhögéssel, tüszős mandulagyulladással, influenzaszerű tünetekkel keresik fel a rendelőt – mondta dr. Gonda Mária. – Nem szabadna megtartani ilyen helyzetben a farsangi ünnepségeket, mert ezek a rendezvényeken még inkább terjed a betegség – tette hozzá.

Sajnos éppen a farsangi mulatságok miatt több gyerek idő előtt visszamegy az intézménybe, hogy ne maradjon le róla, ha már a szülő kibérelte vagy megvette a farsangi ruhát. Ezzel nemcsak saját magát veszélyezteti, de a többi gyereket is fertőzi. Az influenzából teljesen ki nem gyógyult gyerek ugyanis szövődményt szedhet össze, akár tüdőgyulladás is lehet belőle.

Sok szülő kérdezi, mikor és hogyan kell lázat csillapítani. – A kisgyermekeknél – 5-6 éves korig – az esti órákban mért 37,6 fokot is komolyan kell venni, mert éjszaka felkúszhat ez akár 39-40 fokra is – mondta a gyermekorvos. Éppen emiatt, hogy ezt elkerüljük célszerű lázcsillapítót adni. Napközben 38 fokig nem kell gyógyszer, csak figyelni kell a hőmérsékletre. A hőemelkedés ugyanis a vírusokat, baktériumokat pusztítja, viszont a magas láz megterheli a szívet is. A legtöbb gyermeknek lázasan nincs étvágya, van aki még hány is. Figyelni kell tehát erre, gyakorta kell itatni a kicsiket, hogy ki ne száradjanak.

Sokan nem tudják mit is csináljanak, ha hirtelen magasra, akár 40 fokra szökik a láz. – A lázgörcs elkerülése miatt azonnal hűtő-fürdőzni kell, ez a legcélszerűbb – véli dr. Gonda Mária. Ez azt jelenti, hogy langyos, 25–30 fokos vízbe tesszük a gyermeket, majd lábtól folyamatosan csorgatjuk rá a még langyos vizet. Általában 5-10 perc után a gyermek remegni kezd, de ilyenkor nem szabad kivenni a vízből, mert ez azt jelenti, hogy kezd lemenni a láza és erre így reagál a szervezete. Fél óra után mérjük meg ismét a hőmérsékletét, ami várhatóan 40 fokról lement 38,5-re. Ekkor ki lehet venni a vízből. Teljesen nem lesz láztalan, de ez nem is baj.

Jó időben kevesebb lesz a beteg

A doktornő szerint március első hetétől várható, hogy kevesebb lesz a beteg gyermek. Ahogy megérkezik a jó idő, többet lesznek kint a szabadban a kicsik, többször nyitjuk ki az ablakokat is, így a vírusok "felhígulnak". A betegségek ellen lehet védekezni természetes alapanyagú multivitaminokkal, de a betegség alatt csak C vitamint érdemes adni. A sok gyümölcs és a sok mozgás a szabadban csodát tesz.