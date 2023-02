Jó célra gyűjtött a falu népe, a kakasdi háziorvosi rendelőnek szervezték a jótékonysági estet, ugyanis több fontos orvosi eszközre is szüksége lenne a helyi háziorvosnak. Dr. László Eszter tavaly érkezett a településre. Komoly szakmai sikereket ért el, nagy rálátása van az egészségügy több területére is, ugyanis korábban intenzív osztályon dolgozott, majd járványügyi szakemberként és több település háziorvosaként is tevékenykedett, a helyiek nagy örömére.