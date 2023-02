A légkör nagyanyáink korát idézi a felszögelt, kézzel hímzett falvédőkkel, a cementlapos konyhasarokkal, a boronából készített lámpával, a tarka étkészlettel és a hosszú asztalával.

A vendég szeme előtt készül a finomság. Fotó: K. R.

– Ennek a hosszú asztalnak az volt a koncepciója, hogy ugyanúgy egy asztalhoz üljenek a vendégeink, ahogy egykoron falun szokás volt, amikor összejöttek a helybeliek – mondta lapunknak Orbán Ági két fogás előkészítése között. – Az is szokás volt, hogy ilyenkor összeadták az étkészletet, ezt is szerettük volna megidézni, emiatt van ennyire sokféle mintájú tányérunk használatban.

A grafikusból lett hobbiséf elmondta: minden percét imádja ennek a munkának, hiszen a vendégek szeme előtt készítheti el a fogásokat. Közben szívesen mesél is a porta megvásárlásáról, valamint a pajta kialakításáról. A fogások hozzávalóinak jelentős részét maga készíti, amit pedig nem, azt a környékről szerzi be. – A sajtokat, a vajat én készítem itthon, amit pedig nem tudunk magunk előállítani, azt a helyi termelőktől szerezzük be. Hidegen sajtolt tapsonyi napraforgóolajon pirítom a lábodi sertéspecsenyét, s kínálunk hozzá kutasi almalevet – sorolta.

– Az is célunk, hogy a helyi termelők portékáit bemutassuk a vendégeknek – tette hozzá az egykori vályúra mutatva, ahol az ízléses elhelyezés lehetősége is adott. Tervekből természetesen nincs hiány, szeretnének egy kemencét is a pajtába, s így nyáresti pizzapartik helyszínévé is válhatna a porta.

