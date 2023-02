– Tizenegy évnyi Peking után párommal együtt úgy döntöttünk, hogy Shenzhenben telepedünk le – írta meg lapunknak újabb élménybeszámolójában Palásti Lajos Erik.

Palásti Lajos Erik Makaóban, a Szent Pál jezsuita templom romjai előtt. Februárban, nyári öltözékben. Beküldött kép.

– Nagyon szerettük pekingi életünket, különösképpen ottani baráti társaságunkat. De szükségünk volt már egy kis környezetváltozásra, ezért a Kína déli részén található városra esett választásunk. Augusztus végén költöztünk ide, amikor még nagyban tombolt a kovid és a járványmegelőzési szabályozások miatt előfordult, hogy néha-néha még a városon belül sem tudtunk szabadon közlekedni. Szerencsére mindez már csak a múlté.

Shenzhen földrajzi fekvése több szempontból is kedvező. Egyrészt az örök nyár miatt, másrészt azért is, mert tőszomszédságában található az egykor brit fennhatóságú Hongkong, nem messze tőle pedig a volt portugál gyarmat, Makaó. Palásti Lajos Erik mindkét helyszínt többször bebarangolta. Januárban a nagy sebességű, szuperexpressz vonattal jutott el Makaóba. A következő alkalom most februárban érkezett el.

– Miután Pekingben közel két évig a Pekingi Ördögök rögbicsapat tagja voltam, már régóta dédelgettem annak a gondolatát, hogy a költözésünk után csatlakozom a helyi csapathoz, a Shenzheni Kalózokhoz – ismertette az előzményeket.

– Pár héttel ezelőtt el is mentem az első edzésre és a tréner azonnal felajánlotta: lépjek pályára az év nyitó megmérettetésén, a Makaói Denevérek ellen játszandó meccsen. Örömmel mondtam igent. Ez alkalommal Shekou városkerület kikötője volt az indulás helyszíne, ugyanis komppal keltünk át Makaóba. Tizenegy év után számomra már nem túl meglepő, hogy milyen modern és hatékony a kínai tömegközlekedés. Ettől függetlenül is lenyűgözőnek találtam a komppal való közlekedést, mind a színvonal, mind a pontosság, mind a megbízhatóság tekintetében. Az út a dél-kínai tengeren körülbelül egy órát vett igénybe.

Palásti Lajos Erik (háttal) a makaói rögbi meccsen, a Shenzheni Kalózok csapatát erősítve. Beküldött kép.

Hongkong és Makaó esetében a fennhatóságot gyakorló Kína az „Egy ország, két rendszer” elvét vallja. Ez azt jelenti, hogy az említett területek politikai, gazdasági és közigazgatási rendszere eltér az országban általános gyakorlattól. Ez alapján a szárazföldi Kínából Hongkongba és Makaóba való utazás országon belüli okmányellenőrzéssel történik, függetlenül attól, hogy az utas szárazföldi, vízi vagy légi közlekedési eszközzel lép be ezekbe az úgynevezett speciális közigazgatási régiókba.

– Makaóba érkezve azonnal nyugtáztuk, hogy ebben a különleges városban ötvöződik a portugál gyarmatosítók által hátrahagyott kulturális örökség a kínai életmóddal és hagyományokkal – folytatta Palásti Lajos Erik.

– A portugál időkre emlékeztet például a Szent Domonkos templom, a romjaiban is látványos Szent Pál jezsuita templom, avagy a Fortaleza do Monte erődítmény is. A legjelentősebb turisztikai vonzerővel bíró portugál építészeti remekművek és maradványaik többnyire a városközpontban találhatók, de portugál stílusú lakóépületek másutt is fellelhetők. A portugál hatás a helyi konyhaművészetében is megmutatkozik. Szinte nincs olyan városrész, ahol ne lehetne megtalálni a világhírű portugál krémest, illetve annak a kínaiak által mesteri szintre fejlesztett változatát. Őszintén be kell vallanom, annak ellenére, hogy már volt szerencsém megkóstolni ezt a süteményt a leghíresebb lisszaboni pékségben, nekem a kínai változata jobban ízlik.

Ezen kívül vannak nagyon színvonalas portugál éttermek is a városban. Ezek közül is felkerestünk egyet, ahol megkóstoltuk a méltán híres bacalhau-t, ami nem más, mint tőkehalból készült pörkölt burgonyával, hagymával, főtt tojással és olívabogyóval. Isteni volt, pedig én általában nem vagyok oda a halételekért.

A faddi fiatal azt is nyugtázta, hogy Makóban még mindig rengeteg a portugál nyelvű felirat. A helyi kompkikötőben is az összes információ három nyelven – kínaiul, portugálul és angolul – volt feltüntetve. A portugálok által terjesztett katolikus vallásnak is vannak látható nyomai, a katolikus templomokban kínai gyökerekkel rendelkező hívek imádkoznak. Bár ez nem kifejezetten meglepő, hiszen keresztény kínaiakkal a szárazföldi Kínában is lehet találkozni.

A portugál örökség legsajátosabb részét Makaóban a gyarmati időkből itt maradt szerencsejáték-intézmények adják, csakúgy, mint a nagy népszerűségnek örvendő lóversenyek. Kínában a kaszinók, mint vendéglátó egységek egyedül itt, Makaóban legálisak, az ország szárazföldi területén törvény tiltja a szerencsejátékok ezen intézményesített formáját. A különböző tematikus szállodák, s a bennük üzemeltetett éttermek, márkaboltok és kaszinók tömegével vonzzák ide a szárazföldi Kínából érkező, vagyonos turistákat.

ilátás a makaói Londoner szálloda erkélyéről, a Big Ben itt pálmafák között emelkedik a magasba. Beküldött kép.

– Mi három tematikus szállodát tekintettünk meg: a Venetian, a Londoner és a Parisian szállodarészeket, amelyek a nevükből is adódóan Európa egy-egy szegletébe kalauzolják el az arra „tévedő” turistákat – számolt be újabb emlékezetes pillanatokról Palásti Lajos Erik.

– A Venetian Velence építészeti remekműveit eleveníti meg az itáliai városra jellemző gondolákkal, a Londoner látványosságait brit söröző, piros telefonfülke és a Big Ben adja, míg a Parisian szállodarészbe a párizsi Eiffel-torony másolata alatt vezet az út. A beltéri formatervezés fényét reneszánsz művészeti alkotások, szobrok és festmények emelik. A kaszinók is ezekben a hotelekben üzemelnek, amelyekbe kizárólag az útlevél vagy személyi igazolvány ellenőrzése után lehet csak belépni. Fénykép készítése szigorúan tilos. Ami engem illet, nem próbáltam ki a szerencsémet. Nem titkolom, engem nem vonz, hanem inkább taszít ez a fajta szerencsejáték. Ezt már Las Vegasban is megtapasztaltam, szörnyen zajosnak és nyomasztónak találtam akkor is ezeket a pénznyelőket és most sem éreztem másképpen.

Szerencsére a helyi szórakozási lehetőségek nem merülnek ki a kaszinók világában. Ugyanúgy, mint Las Vegasban, Makaóban is fantasztikus show műsorokat csodálhatnak meg a látogatók, akár a világhírű Cirque de Soleil előadásában is. Az ilyen jellegű művészeti és kulturális rendezvényeket sokkal szívesebben ajánlom, mint a kaszinókat. Egy lóversenyre viszont beneveznék a következő makaói látogatáson!

Végezetül egy igen lényeges adalék: a Shenzheni Kalózok 69:31 arányban nyertek a Makaói Denevérek ellen, köszönhetően nem utolsó sorban Palásti Lajos Erik remek védői tevékenységének.