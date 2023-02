Közel két év telt el azóta, hogy a TEOL-on megjelent Zsuzsi Ravichandran története. A szekszárdi születésű, alsó- és középfokú iskoláit a megyeszékhelyen végző Gyulai Zsuzsanna a dél-indiai Bengaluru – korábbi nevén: Bangalor – városában mondott igent a tamil népcsoporthoz tartozó jövendőbelijének. Egzotikus esküvőjükről immár kisfilm is megtekinthető a Youtube videómegosztón.

Zsuzsi, Vinod, Sofie, Teddy és a szekszárdi kutyamenhelyről örökbe fogadott Brokkoli. Fotó: Beküldött kép.

Az egybekelés óta jelentős változások történtek a Svédországban, Karlstad városában élő és dolgozó Zsuzsi és férje, Vinod életében. A pár 2021. március 30-án szülőpárrá vált. Ugyanis megszületett első gyermekük, aki a Teddy nevet kapta.

– A problémamentes várandósság egy igen hosszú vajúdással zárult, de kisfiúnk a bábák segítségének köszönhetően természetes úton született – mondta el lapunknak Zsuzsi. – A svéd várandósgondozás a magyarhoz képest lazának és felületesnek tűnhet, azonban tapasztalataim alapján körültekintőbb és kevesebb stresszel jár. A kismamák a választott – körzeti – bábához járnak konzultációra. A szolgáltatás ingyenes, része az egészségügyi ellátásnak. Ultrahangos vizsgálat mindössze két alkalommal zajlott le. Indokolt esetben természetesen több vizsgálatra is van mód, és komplikáció esetén magától értetődően orvosi ellátásra is. A császármetszések száma viszonylag alacsony, itt hisznek a természetes szülés csodájában és a végsőkig szorgalmazzák azt. Van lehetőség magánintézményben történő ellátásra is, azonban ehhez igencsak mélyre kell a zsebbe nyúlni.

A statisztika szerint Svédországban egy nő átlagosan két gyermeknek ad életet. Zsuzsi és Vinod nem emiatt, hanem saját döntésük alapján szeretett volna két gyermek boldog és felelős szülője lenni. Úgyhogy ismét belevágtak a babaprojektbe. Teddy első születésnapján Zsuzsi már szíve alatt hordta a később Sofie névre keresztelt kislányát.

– Szinte mindenki meglepődött a hír hallatán, azonban bevallom őszintén, én kifejezetten szerettem várandós lenni – folytatta a szekszárdi fiatal. – Ez egy különleges és megismételhetetlenül más állapot. Másodjára már nem mondtam nemet semmilyen extrém tevékenységnek: elektromos rollerrel közlekedtem, suppoltam, szörföztem, jetskiztem, vagy épp repülőre ültem, hogy egyek egy jó adag pidét, azaz törökös pizzát. Ez 2022. júliusában történt, amikor is egy hirtelen ötlettől vezérelve, last minute váltottunk jegyet egy törökországi nyaralásra.

A legnagyobb fejtörést nem az okozta, hogy milyen lesz a másfél éves Teddyvel és hasamban Sofie-val együtt utazni és kikapcsolódni; hanem, hogy ki fog vigyázni Brokkolira, a szekszárdi kutyamenhelyről örökbefogadott négylábúnkra. Az itt, azaz Svédországban nagy népszerűségnek örvendő kutyahotelek májustól szeptemberig telt házzal működnek. Szerencsére akadt olyan barátunk, aki örömmel vállalta kedvenc ebünk nyaraltatását.

Egy hosszabb utazásra szülőként nem lehet elég alaposan felkészülni. Mindig adódnak váratlan helyzetek, amit ott és akkor kell megoldani. Zsuzsi azt is elmondta, hogy Teddy korábban ült már repülőn, és szereti a nyüzsgést. A törökországi vakáción is nagyon aktív volt, lekötötte a jövés-menés, rácsodálkozott az új illatokra, ízekre, helyekre és emberekre. Mindenkinek jót tett kizökkenni a hétköznapokból.

A szekszárdi fiatal nyaralásba ágyazott nevelési elveit is megosztotta lapunkkal: úgy látta, a titok talán az, hogy sodródni kell az árral, azt kell csinálni, amihez mindenkinek kedve van. Nem muszáj részt venni az összes programon, vagy megnézni minden helyi nevezetességet. Azok a látnivalók, amik már több száz, vagy több ezer éve ott állnak, ott lesznek legközelebb is. Tudatosan kerülni kell azokat a helyzeteket, melyekben a gyerek kezelhetetlenné válik.

– Tavaly november 26-án megszületett Sofie – számolt be életének újabb mérföldkövéről. – Vele vált teljessé a családunk. Első gyermekünkhöz hasonlóan ő is Karlstadban jött a világra. Sajnos, az indiai nagyszülők eddig még egyik unokájukkal sem találkoztak személyesen. De amilyen gyakran csak lehet, telefonon, vagy videóhíváson keresztül tartjuk a kapcsolatot. A magyar nagymama többször járt nálunk az elmúlt két évben. Sofie születésekor is velünk volt. Bízom benne, hogy hamarosan mindannyian ellátogathatunk Magyarországra, és a gyerekeknek lesz lehetőségük gyakorolni a magyar nyelvet. Teddy tavaly május óta bölcsődébe jár, ahol svédül beszélnek hozzá. Ő maga még nem beszél, de mindent megért ezen a nyelven, s ez ugyanígy van a magyar és a tamil esetében is. Kishúgával már most az anyanyelvünkön kommunikálunk, szeretnénk neki is minél korábban átadni a lehető legtöbbet.

Családunk bővülésével több helyre, nagyobb élettérre van szükségünk. Ezt már akkor is tudtuk, amikor beköltöztünk a jelenlegi otthonunkba. A svéd ingatlanárak szédületesen magasak. Megtanultuk, hogy saját lakást vagy házat akkor érdemes vásárolni, ha azt még az építtető értékesíti. Tehát első tulajdonossá kell válni, és megvárni, amíg az ingatlan megépül. Erre nekünk már nem kell sokat várni, április végén beköltözhetünk első saját házunkba. A város szélén található, természeti környezetben, közvetlenül az erdő szomszédságában.

Feltárul a magyar-tamil-svéd család élete

A legnagyobb videómegosztón található indiai esküvő egyébként csak egy a Ravichandran család életét bemutató néhány epizód közül. – Már sokkal korábban létre kellett volna hoznunk saját felületünket – vélekedett Zsuzsi. – Férjem ugyanis szeret szerepelni, és mindig eszünkbe jut valami vicces, amit szívesen megosztunk másokkal. Főzni és enni szeretünk a legjobban, így a videóink többsége biztosan ezekről a témakörökről szól majd. Csatornánk még kezdeti állapotban van, de indiai esküvőnk összefoglalója mellett már elérhető néhány más tartalom is. Akit érdekel a mi magyar-szekszárdi, tamil-bengalurui, svéd-karlstadi multikulti családunk, avagy szeretne betekinteni a svéd hétköznapokba, azoknak azt javasoljuk, hogy iratkozzanak fel hozzánk és kérjenek értesítést. Mindenkit szeretettel várunk!