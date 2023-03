A növények hamuja kálium-, magnézium-, és kalcium-oxidot, kénsavat, foszforsavat, kovasavat, vasat, klórt, nátrium-oxidot és még alumínium-oxidot is tartalmazhat, mondta dr. Vörös Géza, szekszárdi agrárszakmérnök. A hamu felhasználható, régebben is megtették ezt. A növények hamuját használták hamuzsír gyártására, amiből szappanfőzők, festők, fehérítők és cserzők lúgot készítettek még a XIX. század végén is.

A fa elégetésekor keletkező hamu számos értékes ásványi sót tartalmaz, emellett erősen lúgos. A lúgnak pedig köztudottan tisztító hatása van, viszont ez a káliumtartalomtól függ. Egyes fafajták hamujából eltérő erősségű lúg keletkezik. A bükk hamujából gyengébb lúgot nyerhetünk, mint a gyümölcsfákéból, a legerősebbet pedig az akácfának és a kukoricaszárnak köszönhetjük.

A hamu kiváló mész- és káliumforrás kertünk számára, ráadásul több olyan nyomelemet is kijuttathatunk a segítségével, amelyekre nagy szükségük van a növényeknek. Nincs más dolgunk, mint vékony rétegben elszórni a kertben a hamut, vagy pedig a komposztra borítani. A második megoldás célszerűbb, mert nedvesség hatására oldódnak a lúgok és a különböző sók.

Ezért is kell vigyázni a hamuval: nagyobb mennyiségben a növényeket megperzselheti, viszont, ha először komposztáljuk, akkor jócskán csökkenthető a kockázat.

A fahamuban lévő sók segítenek a kártevők elleni harcban is. A legegyszerűbb megoldást jelenti házas-, és házatlan csigák, illetve egyéb gerinctelen puhatestű ellen. Nincs más dolgunk, csak a növények köré szórni belőle, és ezt mindig pótolni, ha csapadék éri.

Elköltöztethetjük a hamu segítségével a hangyákat is: nincs más dolgunk, mint egy kupac hamut tenni a hangyabolyra, a hatás nem marad el. Egyéb kártevők ellen is hasznos, érdemes a pincék, sufnik sarkaiba szórni egy-egy kisebb kupaccal belőle, ugyanis elűzi az egereket, patkányokat és a csótányokat.