- Nyugdíjas pedagógusként szeretném megtudni, hogy az iskolákban manapság nincs semmilyen előírás a diákok öltözködésére vonatkozóan?! - tette szóvá egyik olvasónk. - A buszon minden reggel azt látom, hogy a fiatal lányok télvíz idején is olyan ruhákat viselnek, amiből a derekuk, a hasuk kilátszik. Miután iskolatáska van a hátukon, és tizenévesek, azt feltételezem, hogy diákok.

Az iskolában senki nem szól ezért az öltözködésért? Ami lehet, hogy divatos, és nem is azt mondom, hogy hozzuk vissza az iskolaköpenyeket, de azért valamiféle elvárásnak mégiscsak kellene lennie. A miniszoknya se iskolába való. Persze a szülők szemszögéből is érdemes a kérdést megvizsgálni...Ők hol vannak ilyenkor? - tette fel a kérdést.

Más is hasonló gondolatokat fogalmazott meg: - A kihívó öltözködés nem ízléses. Olvastam, hogy az úgynevezett meztelen ruha az új divat. Mire számítsunk? Már most is megbotránkoztató, ahogy egyes tinilányok felöltöznek, pontosabban nem öltöznek fel. Nem kellene ezt tovább fokozni!