Nincs jobb, egészségesebb a sajátnál

Olyan családban nőttem fel, ahol anyukámnak, nagymamámnak is mindig volt kiskertje. Gyerekként sokat segítettem a vetésnél, a növények locsolásánál – mondta Horváth Sára, szekszárdi olvasónk. – Mindig megtermeltük a paradicsomot, burgonyát, vöröshagymát és ezek mellett tököt, babot, amire alapvetően szükségünk volt. Én évekig nem foglalkoztam kiskerttel, kényelmesebb volt boltból vásárolni, de hiányzott a saját paradicsom íze és maga a kert hangulata is, és úgy öt éve újból rendszeresen kertészkedem. Biogazdálkodást folytatunk, se műtrágyát, se vegyszert nem használunk, viszont komposztálunk és a szerves anyagokat visszaszórjuk a talajra. A kislányom most négyéves, idén már ő is "segített", a magágyba szórta a cukorborsót, dugdosta a hagymát. Azóta naponta nézi, hogy kibújt-e már a növény a földből. Biztos vagyok benne, ha felnő, neki is lesz majd kiskertje.