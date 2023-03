Egy jó koncert örökre szóló élmény marad az ember életében, pláne a legendás 1985-ös Live Aid, amit a rocktörténelem egyik legmeghatározóbb koncertjeként is emlegetnek. Úgy gondolom, a Queen zenéit szinte bárki felismeri, még a tinédzser korosztály is könnyedén beazonosítja a rocklegendák dalait, hála a Bohém Rapszódia című filmnek. A több mint kétórás dráma hűen adja vissza a banda felemelkedését.

Freddie Mercury igazi lázadó és egyben valódi példakép is lehetne, hiszen már akkor a hetvenes-nyolcvanas években is fittyet hányt azokra, akik szerették volna külseje és nemi identitása miatt elnyomni és beskatulyázni. Legnagyobb szerencsékre, hiszen igazi veszteség lenne a világ számára, ha nem ismerjük meg például a Bohemian Rhapsody vagy a Show must go on című számot.

Freddie életműve nagyon sokakat megihletett, dalaikat sokan, sokféleképpen dolgozták már fel. Ha ezek után is kétség marad valakiben, hogy miért is lenne érdemes megnézni a filmet – már csak a végén található koncertélményért is érdemes végignézni egyszer - a We will rock you című szám alatt biztos Ön is kedvet kap majd, hogy a filmbéli közönséghez csatlakozzon egy kis lábbal dobogáshoz – a lúdbőrzés garantált lesz.

Bohém Rapszódia

Super TV2, 20.00 óra