A nők nálunk kerülik a nagyon hosszú, díszes körmöket, és a saját körömformához illő, ujjbegyig érő körmöket választják, a mandulát. Szívesen kérik lakkszínként a magentát, amely az idei év színe. Mivel alapvetően rövidebbek a körmeik, ezért azokat nem díszítik túl, ám azért tesznek rá glittereket, flittereket, hogy kicsit csillogjanak.

A műköröm ipar óriási fejlődésen ment keresztül. Fotó: Makovics Kornél

– A nők, ahogy kitavaszodik, szeretnének kicsit kivirulni. A szép körmök hatással vannak a lelkükre. A kedvenc géllakk színeik között szerepel még a rózsaszín, a zöld árnyalatai egy kis csillámmal. Ahogy belépünk a nyárba, jönnek majd a neon színek – tette hozzá.

Ismertette, hogy Tolna vármegyében a nők általában az öltözködésükhöz vagy a személyiségükhöz választanak körmöket. Vannak közülük, akik követik a legújabb trendeket, és olyanok is, akik inkább a klasszikus irányt szeretik, a körmeik a munkájukhoz igazodnak, kicsit visszafogottabb stílust követnek.

Különleges alkalmakra, például esküvőre vagy a közelgő húsvéti ünnepekre, feltűnőbb, díszesebb körömviseleteket kérnek.

– Az idei évben már igazán minden lehetőség adott a legtrendibb körömmegjelenésekhez. Az oroszoktól új manikűrtechnikákat hozunk, a nők minőséget hordanak a körmeiken, és kifejezetten kérik a tökéletes manikűrt a tökéletes géllakozással. Mi, szakemberek kitűnő minőségű ollókkal, bőroldókkal, olajokkal dolgozunk. Egy speciális bőroldó folyadék használatával késleltetni tudjuk a körömlenövést, amelynek eredménye, hogy egy-két hétig egyáltalán nem látszik a lenövés. A manikűrt gyémántporos manikűrfejekkel készítjük. A hölgyek négy hétig tudják hordani a csodaszép körmöket – tájékoztatott Boros Noémi.

Mint elmondta, a nők jó közérzetéhez a szép körmök is hozzátartoznak. A műkörmös szakemberek pedig, ahogy megismerik őket, mindig új stílussal, díszítésekkel, alapanyagokkal képesek őket elkápráztatni. A hölgyek keresik az új színeket is, a változatosság jó hatást gyakorol.

– Az is a cél, hogy ne csak ápoltabbak, hanem boldogabbak is legyenek. Az újdonságokkal nemcsak a vendégeink körmét, hanem a lelkét is felöltjük. Tizennégy éve dolgozom a körmös szakmában, a mai napig járok képzésekre, hogy minden igénynek meg tudjak felelni – tette hozzá.

Elmondta, hogy Tolna vármegyében a női vendégek nyolcvan százaléka a tartós géllakkozást választja. A harminc éves korosztálytól felfele, legfőképpen a mandula formát kedvelik. Elenyésző, hogy a kuncsaftok csak sima manikűrt és lakkozást kérjenek.

A műkörmök uralmát nem lehet ledönteni

A kérdésre, miszerint kell-e félni attól, hogy a túl sok műköröm árt a körmöknek, Boros Noémi elmondta, hogy ha a szakember jól készíti el a körömlemezt, akkor semmilyen problémát nem okoz a rendszeres viselése. A műköröm ipar mostanra óriási fejlődésen keresztül. Ha jó szakember kezében vagyunk, akkor nincs szükség a műkörmök szüneteltetésére. – Van olyan vendégem, aki azt mondta, ha nem lenne műkörme, akkor nem érezné magát nőnek – tette hozzá.