Tavaly a globális hangfelvételipar 9 százalékos növekedéssel 26,2 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el, főként az előfizetéses zenei streamingnek köszönhetően. A hazai hangfelvételipar bevétele 17 százalékkal emelkedett - közölte a MAHASZ kommunikációval megbízott ügynöksége az MTI-vel.

A kép illusztráció.

Magyarországon a zenei streamingből származó bevétel elérte a 6,3 milliárd forintot. A vinyl darabszáma stagnál, ám az értéke növekszik, itthon a forgalom közelít a nettó 1 milliárd forinthoz.

A MAHASZ (Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége) a hazai hangfelvételpiac fizikai és digitális értékesítésének 2022-es statisztikáit egy időben publikálta a zeneipar nemzetközi szervezetével, az IFPI-vel (International Federation of the Phonographic Industry), amelynek hazai képviselője a MAHASZ.

Mint írták, a hangfelvételekből származó bevételek tavaly a világ minden régiójában nőttek. Az előfizetéses zenei streaming bevételek 10,3 százalékkal 12,7 milliárd dollárra emelkedtek, miközben 2022 végén mintegy 589 millió zenei előfizetéses felhasználót tartottak számon. A teljes streaming bevétel 11,5 százalékkal nőtt, és elérte a 17,5 milliárd dollárt, ami a teljes globális hangfelvételi bevétel 67 százalékát jelenti.

A növekedés más területeken is megfigyelhető volt: a fizikai formátumok forgalmai 4 százalékkal lettek magasabbak, a nyilvános előadásból származó jogdíjbevételek 8,6 százalékkal nőttek és visszatértek a járvány előtti szintre, az egyedi jogosításból származó (például reklámzenei) bevételek pedig 22,3 százalékkal emelkedtek.

A MAHASZ 2022-es hazai statisztikájának legfontosabb megállapításai közé tartozik, hogy a digitális értékesítés terén a magyarországi hangfelvételipar összesített bevétele 2022-ben 8,1 milliárd forint volt, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Egymilliárd forinttal nőtt a zenei streamingből (és így a digitális értékesítésből) származó bevétel, így a teljes hangfelvétel-ipari bevétel csaknem 80 százaléka származik a zenei streamingből.

A magyar zene streaming volumene 40 százalékkal nőtt (1,4 milliárdról 2 milliárd forintra), ez a teljes streambevétel mintegy 32 százaléka. A teljes (hazai és nemzetközi repertoár) streaming növekménye 20 százalék (5,2 milliárdról 6,3 milliárd forintra).

"A hazai hangfelvételiparban az elmúlt évtizedben, főleg 2017 óta meredeken ível felfelé a digitális értékesítésből származó bevétel, amelynek fő mozgatórugója egyértelműen a streaming. A havi előfizetési díjért korlátlan zenehallgatási lehetőséget biztosító szolgáltatásoknak köszönhetően a közönség bárhol, bármikor és bármit meghallgathat. Az online felhasználás jelenleg a hangfelvételipar bevételének már mintegy négyötödét teszi ki, 100 forintból átlagosan 79 ebből származik" - idézte Szűts Lászlót, a MAHASZ elnökét a közlemény.

A fizikai eladások mennyisége mérséklődött, leginkább a CD-értékesítések visszaesése miatt. Az összesített érték azonban növekedett (1,6 milliárdról 1,7 milliárd forintra), főként a vinyl megugrásának köszönhetően. A vinyl darabszáma stagnál, ám az értéke növekszik, a forgalom közelít a nettó egymilliárd forinthoz, ami a teljes bevétel 12 százalékát teszi ki. A nemzetközi/hazai fizikai értékesítés előző évi 60/40 százalékos megoszlása a mennyiséget tekintve fele-felére egyenlítődött ki.

"A különleges megjelenéseket kutató gyűjtők még mindig nagy érdeklődést mutatnak a vinylkiadványok iránt. Vannak, akik a gazdagabb, analóg hangzás varázsát keresik a hanglemezek beszerzésében és lejátszásában. De olyan rajongók is akadnak, elsősorban fiatalok, akik relikviaként tekintenek a vinyllemezekre, és úgy is vásárolnak, hogy nincs is lemezjátszójuk. Mivel főleg magasabb árú, speciális kiadásokról van szó, a zenehallgatáson túl a vásárlással a közönség elismeri az alkotók munkáját, hozzásegíti őket ahhoz, hogy dalokat készítsenek. A vinyl reneszánsza szerepet játszik a zene körforgásában" - tette hozzá Szűts László.

Az adatok és a táblázatok megtalálhatóak a www.mahasz.hu/statisztikak oldalon.