A megnövekedett energiaárak miatt nem kevés pénzt takaríthatunk meg azokkal a háztartási eszközökkel, melyek kedvező energiabesorolásúak. A zöld

kategóriájú termékek mellett még sokféleképpen visszaszoríthatjuk a felesleges energiapazarlást, legyen szó a mosásról, a monitorhasználatról

vagy a nyomtatásról.

Mossunk alacsonyabb hőfokon!

A háztartási eszközök vásárlásakor egyre többen figyelembe veszik az energetikai besorolást, a mosógépek használatát illetően legalább ennyit számít a mosási hőfok is. Manapság még mindig él az a tévhit, miszerint legalább 60 fokon kell mosni a ruhákat ahhoz, hogy igazán tiszták legyenek. A valóságban a 30-40 fokos program is könnyedén eltávolítja a kevésbé makacs szennyeződéseket. Ez pedig egyáltalán nem mindegy az energiafelhasználás és a költségek szempontjából. Mérések alapján egy 30 fokos mosás harmadannyi áramot fogyaszt, mint egy 60 fokos. Válogassuk szét tehát szennyezettség szerint a kimosandó ruhákat, és a kevésbé koszosakat nyugodtan mossuk 30 fokon – ezáltal még a ruhák élettartamát is meghosszabbíthatjuk.

Kapcsoljuk ki a számítógépet!

Az alvó mód alacsony fogyasztás mellett folyamatos készenléti állapotban tartja az eszközt, így az megnyitás után néhány másodperc alatt magához tér, nem kell a betöltésre várni. Ez kétségkívül kényelmes megoldás, de sokan még akkor is készenlétben tartják a számítógépet vagy a laptopot, ha egyébként alig használják. Gyakori tévhit az is, hogy ha 10 perc inaktivitás után bekapcsol a képernyővédő, azzal energiát spórolhatunk. Valójában ez a funkció inkább a képernyők élettartamát hivatott növelni, nem pedig az energia-, ezáltal pedig a költségcsökkentést. Ha valóban spórolni szeretnénk, lehetőleg kapcsoljunk ki mindent, amihez nem nyúlunk hozzá órákon keresztül.

Újratölthető tintatartály

Sokan azt gondolják, hogy a lézernyomtatás a leginkább költséghatékony megoldás, pedig az ilyen eszközöket a technológiájukból kifolyólag minden egyes használat előtt fel kell fűteni, ami nem kevés energiafelhasználással jár. Ezzel szemben az újratölthető tintatartállyal rendelkező tintasugaras nyomtatók praktikusak, költségkímélők, és energiahatékonysági szempontból is ideálisak. Például az Epson innovatív EcoTank termékcsaládja ultranagy kapacitású, újratölthető tintatartályaival több ezer oldal nyomtatására képes anélkül, hogy a felhasználónak a tintapatronok cseréjével kellene bajlódnia. Egyetlen tintapalackkészlet körülbelül 66 patron tintának felel meg, ezáltal a felhasználók akár 90 százalékot is megtakaríthatnak a nyomtatás költségein.