A főszereplők Cameron Diaz és James Marsden színészek, akik a történetben házaspárt alakítanak, méghozzá Normát és Arthurt, az irodalom-tanárnőt és az Amerikai Űrkutatási Hivatal mérnökét. Norma kapzsi nő, míg Arthur erkölcsös. Egyik nap titokzatos fadobozt kapnak egy titokzatos férfitól (akit Frank Langella alakít). A férfi egymillió dollárt ajánl fel a számukra, ha megnyomják a doboz tetején lévő kupolába zárt gombot. Tudniuk kell, hogy gomb megnyomása milyen következményekkel jár: egy ember, akit nem ismernek, meghal.

A történet a múlt század hetvenes éveiben játszódik, a középosztálybeli átlagos életet mutatja be. A film női főszereplőjét alakító Cameron Diaz amerikai színésznő vígjátékokban és romantikus filmekben játszott szerepeinek köszönhetően szexszimbólummá vált az amerikai filmtörténelemben. James Paul Mardsen, a másik főszerepet alakító színész is amerikai, a színészszakmája mellett énekesként, modellként és szinkronszínészként is jegyzik. A történet eredetileg Richard Matheson Button, Button című novellájaként jelent meg 1970-ben. A történet lényege: ne hagyd hogy a pénz kihozza belőled a legrosszabbat. Hallgass az emberekre, akik szeretnek téged.

A doboz, Filmcafe, 12.20