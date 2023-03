Amikor megérkezett a helyijáratos busz, megpróbálta legyőzni a számára erőt próbáló akadályt, remegő, eres kezével igyekezett felkapaszkodni az ajtón. A mögötte álló fiatalember segítette, és a néni hálásan köszönte meg a kedvességét.

A többiek közönyösen néztek maguk elé, csak egy borostás férfihang morgolódása törte meg a csendet: ha ilyen nehezen tud felkászálódni egy buszra, akkor jobb, ha otthon marad. Az idős néni meghallotta a megjegyzést, majd annyit válaszolt: még magából is lehet egyedülálló öregember.

A fiatalember, aki a felszállásnál segédkezett, vigasztalta a nénit, ne vegye a megjegyzést a szívére, bizonyára csak rossz napja van a férfinek, haragszik a világra is, azért ilyen morgós. A kis incidens nem igazán foglalkoztatta az utasokat, hiszen a többségük gyermek, fiatal vagy középkorú volt, és ebben a korban még ritkán gondolkodik el azon az ember, hogy nyolcvan felé közeledve már az is kihívásnak számít, ha önállóan felül az ember a buszra, vagy elmegy bevásárolni, nagyobb dolgokról ne is beszéljünk.

Ahogy szállnak az évek, évtizedek, egyre több barátot, rokont, családtagot veszít el az ember, és egyszer csak rádöbben, ő a legidősebb a családban. Ez az élet rendje. Az viszont már kevésbé, hogy sajnos nem mindenki számára természetes, hogy megbecsülje, figyelje, segítse az idős embereket.