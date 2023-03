Március elsején az Albinok ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel Albina, Cseperke, Dávid, Gyopárka, Leontina, Szecső, Tóbia, Veszta, Zotmund, Eudoxia, Zulejka és Félix nevű ismerőseiket is.

Az Albin egyfelől latin eredetű, jelentése: fehér; másrészt germán eredetű, jelentése: nemes barát. Az Albin név gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Ötletei eredetiek és találékonyak. Kedveli a nagy társaságokat. Fontos számára a megjelenése és az, hogy jó benyomást tegyen másokra. Kedvessége sokakat vonz, és arra késztet, hogy bizalommal forduljanak hozzá. Problémáikat is szívesen osztják meg vele az emberek, mert nem csak figyelni képes, de nagyszerű tanácsokkal is szolgál. Olykor nem ártana azonban, ha a saját tanácsait maga is megszívlelné. Ez a név inkább arra készteti, hogy másokra összpontosítson, talán túlságosan is.