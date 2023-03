A nyári főszezonban valamivel kevesebb mint 87 ezer forintért is lehet szobát bérelni két embernek az albániai Durresben. Az egyhetes pihenést ráadásul tengerparthoz közeli, három csillagos szállodában kínálja fel az egyik legnagyobb szálláskereső oldal. Ennyi pénzért Siófokon négyet, Fonyódon azonban egyetlen apartmant sem találni. Horvátországban is van olyan szálláshely, amelyet olcsóbban lehet kibérelni, mint egy hasonlót a Balatonnál.

Fotó: Shutterstock

Drágább szálláshelyekből egyre nagyobb a kínálat a magyar tengernél. Fonyódon jelenleg az egyik legdrágább apartmant július közepére két személynek hat napra, ellátás nélkül 810 ezer forintért kínálják. Siófokon is van hasonló árban szállás. A legdrágábbat 170 ezer forint kedvezménnyel, 850 ezer forintért lehet kibérelni. Ennyi pénzért az Adriai-tengernél is luxus körülmények között lehet élvezni az egyhetes kikapcsolódást.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke a Somogyi Hírlapnak elmondta: minden tavasszal megjelennek ezek az árak, de egy adriai és egy balatoni nyaralást nem érdemes összehasonlítani, mert mindegyik más-más élménykategóriába tartozik. – A Balatonnak az egyik legnagyobb előnye, hogy könnyedén, néhány óra alatt elérhető autóval az ország bármely pontjáról, míg a tengerpartra azért nem lehet olyan egyszerűen eljutni – mondta Fekete Tamás. – Azt látjuk és tapasztaljuk, hogy az idén is lesznek olyan szálláshelyek, ahol az elmúlt évek árain lehet majd szobát bérelni. Természetesen olyan szálláshelyek is vannak a Balatonnál, ahol valamelyest többet kell majd fizetni, mert drágult az energia és az élelmiszerek ára, valamint a bérek is emelkedtek. A Szép-kártya programnak köszönhetően azonban idén is sokan eljuthatnak a Balatonhoz – tette hozzá a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Fekete Tamás arról is beszélt, tavaly egész évben 2 millió 800 ezer vendég fordult meg a Balatonnál, és összesen 8 millió vendégéjszakát töltöttek el a tónál. Ez jóval több, mint egy évvel korábban.

Egész évre kínálnak már programokat

A Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke kiemelte, szinte minden évszakban összetettebb a Balaton kínálata, mint az Adriai-tengeré. Nemcsak a fürdőzés lehetősége vonzza ma már az embereket, hanem a sok szabadidős program is.

– Élménycentrikusabban kezdtek el gondolkodni a turizmussal foglalkozók a balatoni településeken – hangsúlyozta Fekete Tamás. – S nagyon sok fejlesztés valósult meg a tó körül. A BalatonBike365 kerékpáros programban három központi bázis jött létre, ennek egyik állomása Balatonföldvár. Több települést is „bekapcsoltak” a bringautakba, ezért mintegy 1000 kilométert tudnak tekerni a kerékpárosok. A gasztronómiában is kiemelkedik a Balaton. Az éttermek, borászatok, cukrászdák, fagylaltozók helyi alapanyagból készült, kiváló termékeikkel csábítják a turistákat – tette hozzá a Balatoni Turizmus Szövetség al