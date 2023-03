Előkészítettük végre a kiskertünket a vetésre, mondta ismerősöm. A területet már ősszel megszántották, trágyával is ellátták, de a hantos földet csak a napokban tudták porhanyósra varázsolni. Eddig vizes volt a föld. Kezdhetjük a palántázással – már aki saját nevelésű paprikát, paradicsomot, uborkát szeretne –, amit bent a műhelyben is tudunk végezni.

Palántázás esetén mindig ügyeljünk arra, hogy meleg, sötét helyen legyen a vetemény, az első csíralevelek megjelenése után azonban a hajtások már fényt és alacsony hőmérsékletet igényelnek. A padlizsán magjait már most elkezdhetjük kicsíráztatni zárt, meleg helyen, ennek a zöldségnek ugyanis hosszú vegetációs időre van szüksége.

Ugyanígy elvethetjük a bazsalikom magjait is, majd a fagyveszély elmúltával a kis növényeket ki is ültethetjük a kertbe. A csemegepaprika magjait is elszórhatjuk meleg helyen, valamint az olyan évelő fűszernövényekét, mint a citromfű, a rozmaring, a zsálya, az oregánó vagy a kakukkfű. A melegházi nevelésre szánt uborka, valamint paradicsom magjait szintén most csíráztassuk ki meleg helyen.

A sütőtök igazi őszi csemege, mondhatni, hogy a hónap egyik szimbóluma, a magokat március végén, április elején kell elvetni, az előnevelt palántákat május közepétől, a fagymentes napok elmúltával lehet kiültetni. A sütőtök nagyobb teret és meleget igényel a megfelelő növekedéshez.

A paradicsom magokat még bent vessük el kettesével, palántafölddel feltöltött kis cserepekbe, de a tejfölös pohár is megfelelő erre a célra. A földet még a mag ültetése előtt nedvesítsük át. A magok ne kerüljenek mélyre, épphogy takarja őket a föld.

Paprikáknál szabadföldi kiültetéshez (amit május közepén érdemes megejteni) a vetést március 20-ig célszerű elvégezni. Meleg -és fényigényes, ezt tartsuk szem előtt a helyválasztásnál.

A padlizsánt márciusban, beltérben lehet elkezdeni magról termeszteni, majd a talaj felmelegedése után kiültethetjük a szabadba. Figyeljünk, hogy jó vízelvezetésű talajt és elegendő napfényt biztosítsunk számára.

A borsót már márciusban közvetlenül el lehet vetni a kertben, amint beköszönt a tavaszias, meleg időjárás. A hűvösebb hőmérsékletet és a részleges árnyékot kedvelik.

Néhány gerezd fokhagymát vágjunk gerezdekre, és ültessük el nagyjából 3 centiméter mélyre. Ügyeljünk arra, hogy a talaj nedves és jó vízelvezetésű legyen.

A vöröshagymát nem nehéz termeszteni, és alkalmas a márciusi ültetésre is. Nincs is más dolgunk, ültessük ki palántákat nagyjából 1-2 centiméter mélyre. Győződjünk meg arról, hogy a talaj nedves legyen, de vigyázzunk, ne legyen túl vizes, és a napfényt is biztosítsuk.

A saláta egy gyorsan növekvő zöldség, amely tökéletes a márciusi ültetésre. Szintén jó vízelvezetésű talajra és komposztra van szükség, és már kezdhetjük is elültetni a magokat. Ha burgonyát szeretnénk termeszteni, első lépésként válasszunk egy jó vízelvezetésű területet, és komposztot vagy más szerves anyagot adjunk a talajhoz. A burgonya szereti a fényt, ezért próbáljunk napos helyet találni neki a kertben.