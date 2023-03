Hétvégén zajlott a filmes világ egyik, talán legrangosabb díjátadója, az Oscar-gála, amit sokan figyelnek árgus szemekkel. Pár évvel ezelőtt még én is nagyon vártam, hogy végre Leonardo Dicaprio is megkapja a díjat, amit szerintem már sok-sok szerepével kiérdemelt volna. Mióta viszont ez megtörtént, jómagam csak utólag olvasok az eseményről, sőt bevallom őszintén, tavaly már ennyit sem tettem meg, egyedül az akkori botrány kapcsán néztem meg pár videót.

Az idei gálán, azonban egy igazi egyéniség vezette a műsort, nem más mint Jimmy Kimmel. Már a műsorba érkezése is egyedi volt, ugyanis ejtőernyővel landolt a színpadon, de az alakítása is bravúrosnak mondható. Már rögtön a nyitó beszédében méltatta az idei produkciókat: „A tíz legnagyobb bevételt hozó film mindegyike folytatás vagy franchise volt idén. Azt mondják, Hollywood kifogyott az új ötletekből."

Ez már eleve megalapozhatta a jelenlévők hangulatát, azonban Jimmy nem volt rest és igazi atombombát dobott a közönségre, amikor a tavalyi pofozkodós botrányt is felelevenítette, többször is az est folyamán. „Azt akarjuk, hogy szórakozzatok és érezzétek magatokat biztonságban, de ami a legfontosabb, azt akarjuk, hogy én érezzem magam biztonságban.” Később az est folyamán, amikor már hosszú ideje nem történt semmi, meg is jegyezte Kimmel, hogy most már hiányzik egy pofon. Nyilván poénnak szánta a dolgot, ugyanakkor véleményét is tükrözte az igencsak bicskanyitogató jelenet.

